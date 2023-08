Mito ou verdade: o hábito de encolher a barriga pode fazer mal à saúde?

A- A+

Quem nunca deu uma segurada na respiração e murchou a barriga para tirar uma foto e parecer ficar mais magro. O ato costuma ser natural em alguns casos, porém, tensionar desnecessariamente os músculos durante a vida diária de forma constante podem fazer com que os músculos abdominais fiquem desequilibrados.

Segundo especialistas, a prática pode hiper tensionar os músculos superiores do abdômen e enfraquecer os músculos inferiores. Levando o paciente a desenvolver uma síndrome chamada de “síndrome da ampulheta”.

O quadro pode levar riscos ao estômago, assoalho pélvico, pulmão, ombros, pescoço e costas, afetando a postura e a respiração da pessoa. Ao murchar a barriga, o estômago causa uma pressão para baixo na direção do assoalho pélvico, de músculos e de ligamentos que dão sustentação a órgãos como bexiga, útero e intestino.

Outros problemas que podem surgir com isso são: incontinência urinária e até mesmo prolapso vaginal. Em relação à respiração, a pessoa que anda com o abdômen contraída passa a ter mais dificuldade de expandir corretamente os pulmões e isso pode reduzir os níveis de oxigênio no sangue. O paciente ainda pode ter dores nas costas e ombros, em razão da postura.

Segundo Adam Taylor, professor e diretor do Centro de aprendizagem de anatomia clínica da Universidade de Lancaster, outra causa da síndrome da ampulheta pode ser problemas de imagem corporal. As pessoas que podem se sentir inseguras em seu corpo ou que desejam uma barriga lisa podem sugar os músculos do estômago para obter essa aparência.

Embora haja pesquisas limitadas sobre o efeito da própria síndrome da ampulheta na capacidade respiratória, pesquisas sobre cintas abdominais (onde todo o abdômen ou apenas parte dele é amarrado para ajudar na recuperação de uma lesão muscular ou após cirurgia) mostram uma diminuição de 34 % na quantidade de ar exalado e uma redução de 27% a 40% na capacidade pulmonar total.

Contração abdominal orientada

Durante algumas atividades físicas, a contração do abdômen é importante e necessária. De forma geral ela melhora a postura, fortalece a musculatura do abdômen, ajuda a melhorar o equilíbrio e a sustentação do centro de força do corpo.

Entretanto, segundo especialistas, a orientação é que esse trabalho de contração dos músculos abdominais seja realizado apenas nas práticas esportivas e sempre com orientação de profissionais, como educadores físicos e fisioterapeutas.

Calça apertada

A síndrome da ampulheta também pode ser causada pelo uso frequente de calças apertadas, principalmente a jeans. Por questões culturais, a condição é mais comum em mulheres jovens.

Especialistas recomendam que, apesar de ser um ato rápido, e muitas vezes, feito de forma cômica com amigos e família, não se deve deixar virar um hábito. O uso de roupas e peças íntimas apertadas também devem ser evitadas para não causar desconfortos e outros problemas de saúde.

