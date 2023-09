Mito ou verdade: segurar o espirro faz mal para a saúde?

A- A+

Quem nunca ouviu falar de pessoas mais velhas que segurar um espirro pode entupir uma veia do coração e levar a morte? Muitos acreditam que esta fala é excessiva e alarmante, porém, ela está certa.

Cientistas estimam que um espirro, quando bem dado, aqueles que a gente sente até o nariz desentupindo, pode chegar a 160 km/h. Ele tem como principal função eliminar possíveis partículas que irritam o sistema respiratório. Por isso dá aquela vontade de espirrar quando sentimos algum cheiro de perfume estranho ou mais forte, ou quando sentimos a poeira entrando no nosso nariz.

Se fecharmos a boca e o nariz na hora de espirrar, essa velocidade fica presa gerando uma pressão muito forte dentro do nosso organismo podendo causar diversos danos a diferentes partes do corpo. Os tímpanos podem sofrer lesões, pessoas com osteoporose podem fraturar costelas e, nos casos de pessoas com condições propícias, pode acontecer até mesmo um AVC.

Especialistas dizem que para espirrar corretamente devemos manter a boca aberta e não tapar o fluxo de ar.

Quanto ao barulho, uns são mais altos do que outros, e isso não é um problema. O fato é que aquelas que tendem a ter um espirro mais alto são mais propensas a prenderem o espirro porque sofreram retaliações de pessoas próximas durante toda a sua vida.

Os especialistas afirmam que, em casos de situação social, as pessoas podem colocar a dobra do braço na frente da boca, mas sem tapar. Isso pode ajudar a abafar o som.

