Saúde Mito ou verdade: tomar café antes de consumir bebida alcoólica reduz o efeito do álcool? Mistura é um coquetel perigoso para o coração e o sistema nervoso

Um café antes de sair pode parecer uma boa ideia: energia rápida, sensação de alerta e a promessa de durar a noite toda. Mas, de acordo com os Institutos Nacionais de Saúde (NIH), essa decisão pode ter consequências perigosas para seu corpo e cérebro.

A cafeína, naturalmente presente no café e no chá, também é encontrada em bebidas energéticas, refrigerantes, alguns medicamentos e alimentos. Embora em quantidades moderadas não represente um problema para a maioria das pessoas saudáveis, especialistas alertam para os efeitos nocivos quando misturado ao álcool.

— Mesmo pessoas saudáveis devem evitar misturar cafeína com álcool — explica Sergi Ferre, neurocientista do NIH.

Um coquetel perigoso para o coração e o sistema nervoso

Quando uma pessoa bebe, o álcool age como um depressor do sistema nervoso central: ele retarda os reflexos, prejudica o julgamento e relaxa o corpo. Mas se você já consumiu cafeína antes, seu cérebro pode não registrar esses sinais claramente. O resultado é que você se sente mais sóbrio do que realmente está.

Isso, de acordo com Ferre, pode levar a tomar decisões mais impulsivas, beber mais do que deveria ou pensar que você está em condições de dirigir quando não está.

Isso ocorre porque a cafeína pode impedir que o cérebro sinta os efeitos depressivos do álcool. O que pode levar alguém a beber mais do que o normal, diminuindo sua capacidade.

A razão por trás desse aviso está na forma como a cafeína interage com o cérebro. Esse composto funciona bloqueando uma substância química chamada adenosina, responsável por causar sonolência ao longo do dia.

Ao bloquear a adenosina, a cafeína suprime a fadiga e dá uma sensação de energia. No entanto, essa mesma ação pode esconder os efeitos do álcool.

Simplificando, a cafeína não reduz os efeitos do álcool, ela apenas os mascara. Além de alterar a percepção da intoxicação, a combinação de álcool e cafeína pode ter efeitos fisiológicos preocupantes.

A cafeína, em grandes quantidades, pode causar palpitações, ansiedade e até problemas gastrointestinais. E se você adicionar o impacto do álcool no fígado e no sistema nervoso, os riscos aumentam.

O corpo, diz o NIH, se adapta ao consumo regular de cafeína. Isso significa que aqueles que tomam café todos os dias podem precisar de cada vez mais para obter o mesmo efeito estimulante.

Mas quando esse aumento é combinado com o consumo de álcool, cria-se um cenário imprevisível.

— Seu coração pode disparar, seu sistema digestivo pode ficar prejudicado e seu sono pode ser interrompido — alerta Ferre.

