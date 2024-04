Mitos e verdades: especialista esclarece 5 fatos sobre o pênis

A- A+

O pênis, como parte do imaginário da sociedade, é motivo para diversas dúvidas e mitos. Ainda que exista um tabu circundante sobre ele, muito do que é falado está ligado a informações não verídicas.



A autora e médica especializada em atenção primária, Philippa Kaye, falou para o site The Sun sobre diversas questões envolvendo o órgão reprodutor masculino.

Qual é o tamanho médio do pênis?

A especialista aponta que o tamanho médio de um pênis é de aproximadamente 9 cm quando está flácido ou mole e cerca de 13 cm quando ereto. Já um micropênis é definido como um pênis que mede menos de 7 cm.

1) O tamanho do sapato reflete o do pênis?

De acordo com Kaye, a resposta é não. Ela esclarece que um estudo analisou o pênis de mais de 100 homens de diversas idades, comparando o tamanho do sapato e o comprimento do pênis e não foi encontrada nenhuma correlação entre os dois.





2) Dá para 'quebrar' o pênis?

Sim, é possível, segundo a médica. Durante uma ereção, existem tecidos esponjosos chamados corpos cavernosos, que se enchem de sangue para deixar o pênis ereto.

Se houver um trauma, muitas vezes um movimento violento de torção ou flexão quando o pênis está ereto, parte da cobertura do corpo cavernoso chamada túnica abulgínea pode estourar, causando sangramento no pênis e um inchaço muito doloroso.

Ela explica que este tipo de acidente é raro, mas tende a ocorrer durante a relação sexual quando o parceiro está por cima.

3) O pênis pode apontar em qualquer direção?

Sim. Quando o pênis está ereto, ele pode apontar em qualquer direção, desde diretamente para cima, para frente, até para baixo, como foi encontrado em um estudo envolvendo quase 1.500 homens. Kaye esclarece, que ainda, é normal existir uma curva em qualquer direção.

4) Ele pode ficar menor?

Muitos fatores podem fazer com o pênis encolha. Sim, seu pênis pode encolher. A médica afirma que existem muitas causas para isso. Podem ser elas:

Hipertensão;

Doença vascular periférica;

Baixos níveis de testosterona;

Envelhecimento;

Curva significativa (devido à doença de Peyronie).

Ela também aponta alguns tipos de tratamento para o câncer de próstata, como a prostatectomia radical, capazes de afetar o comprimento do órgão. O inverso também é verdadeiro, é possível aumentar o tamanho.

"A única maneira comprovada de aumentar o tamanho do pênis é por meio de cirurgia, que pode aumentar o comprimento e a circunferência", aponta a médica.

5) As ereções múltiplas durante a noite são normais?

São totalmente normais, segundo Kaye. É muito comum associar as ereções múltiplas a adolescentes, no entanto, homem saudável médio tem de três a cinco ereções por noite. Elas ocorrem durante o sono REM (movimento rápido dos olhos), mas a causa não é conhecida. O tempo de duração de cada ereção noturna pode ser de 25 a 30 minutos, totalizando cerca de duas horas de ereções.

