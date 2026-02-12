MME abre consulta pública sobre propostas de planos Decenal e Nacional de energia para o País

A- A+

O Ministério de Minas e Energia (MME) informou nesta quinta-feira, 12, que divulgará para consulta pública as minutas dos relatórios do Plano Decenal de Expansão de Energia 2035 (PDE 2035) e do Plano Nacional de Energia 2055 (PNE 2055).



A decisão foi publicada no Diário Oficial da União e diz que as contribuições sobre os documentos poderão ser feitas no portal da Pasta ao longo de 30 dias.



O PDE apresenta as perspectivas da expansão do setor de energia para os próximos 10 anos, considerando o período de 2026 a 2035, enquanto o PNE visa o planejamento de longo prazo do setor energético do País.



Ambos são elaborados pela Empresa de Pesquisa Energética (EPE), com o apoio das equipes do próprio MME.

