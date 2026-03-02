A- A+

Educação Mobilização amplia oportunidades para jovens, adultos e idosos concluírem os estudos em Pernambuco Secretaria de Educação de Pernambuco (SEE) realiza ação do Dia D: Mobiliza EJA até a quinta-feira (5)

A Secretaria de Educação de Pernambuco (SEE) realiza o Dia D: Mobiliza EJA, uma ação de mobilização voltada à ampliação das matrículas na Educação de Jovens, Adultos e Idosos (EJA).

A iniciativa envolve as 16 Gerências Regionais de Educação (GREs), tendo o objetivo de fortalecer a busca ativa e promover a inclusão de cidadãos que desejam concluir a Educação Básica.

O “Dia D” de matrícula será realizado nesta terça-feira (3), quando todas as GREs e unidades de ensino intensificam o acolhimento, a orientação e a divulgação das vagas disponíveis.

Até a quinta-feira (5), os interessados deverão se inscrever por meio do site, com posterior confirmação presencial na unidade escolar escolhida, mediante apresentação da documentação exigida.

Durante o período de mobilização, estão previstas ações externas em feiras livres, terminais integrados de ônibus e outros pontos estratégicos de grande circulação em todas as regiões do estado.

No Recife, as ações de panfletagem e mobilização serão realizadas nos principais terminais integrados da capital pernambucana: Macaxeira, Barro, Caxangá, CDU e Getúlio Vargas.

As atividades ocorrerão nos turnos da manhã, das 9h às 11h, e da tarde, das 14h às 16h, com equipes da Secretaria de Educação presentes para orientar a população sobre os critérios de ingresso, o processo de matrícula e as oportunidades oferecidas pela Educação de Jovens e Adultos na rede estadual.

Para o ano letivo de 2026, a rede estadual disponibiliza 18.908 vagas para novos estudantes, sendo 2.546 destinadas à EJA Ensino Fundamental (a partir de 15 anos completos) e 16.362 à EJA Ensino Médio (a partir de 18 anos completos e com Ensino Fundamental concluído).

Estudantes de 19 a 24 anos matriculados no Ensino Médio da EJA que cumprirem os critérios de assiduidade e desempenho poderão ser contemplados com o incentivo financeiro-educacional do programa federal Pé-de-Meia.

A rede estadual conta, ainda, com quatro Centros de Educação de Jovens e Adultos (CEJAs), com oferta nos três turnos, localizados nos municípios de Petrolina, Arcoverde e Recife. Também são oferecidas as modalidades EJA Campo e EJA Quilombola.

Além da formação básica, a EJA também oferece oportunidades de qualificação profissional no Ensino Médio, por meio de iniciativas como Ejatec, Proeja e Trilhatec.



Com informações da assessoria.

