A- A+

SEGURANÇA Motoristas por aplicativo de Pernambuco pedem criação de ferramentas de segurança para a categoria Manifestação contou com carreata e motociata, saindo de Olinda em direção ao Palácio do Campo das Princesas, no Recife, para homenagear e pedir justiça por Victor Dantolli

Motoristas por aplicativo realizaram uma mobilização pacífica em frente ao Palácio do Campo das Princesas, no bairro de Santo Antônio, área central do Recife, na tarde desta quarta-feira (4).

As categorias, que incluem moto e carro, reivindicam mais segurança para exercerem a atividade, uma pauta antiga do movimento.

A manifestação começou com uma carreata e motociata, que saiu das imediações do Classic Hall, em Olinda, na Região Metropolitana do Recife, em direção ao palácio. A ação teve como objetivo homenagear e pedir justiça por Victor Dantolli de Fontes Souza, motorista que foi morto a tiros no bairro de Casa Forte, na manhã da última terça-feira (3), e sepultado na manhã desta quarta (4).

A principal solicitação é a implementação de ferramentas que possam ajudar na proteção dos trabalhadores durante as viagens, a exemplo de um sistema de monitoramento em tempo real que já é utilizado no estado do Mato Grosso do Sul.

Comissão formada por representantes do Sindicato dos Motoristas por Aplicativo em Pernambuco (Sindmape), dos grupos da categoria, como o Elas na Direção, e a irmã de Vitor Dantoli, foi recebida pelo Governo de Pernambuco.

Reunião

De acordo com o presidente do Sindmape, Anderson Câmara, um ofício foi entregue ao delegado-geral da Polícia Civil de Pernambuco (PCPE), Felipe Monteiro Costa.

“Ele irá repassar o documento para os superiores dele, para que a gente possa agendar uma reunião para tratar da segurança dos motoristas por aplicativo”, disse o líder sindical.

Segundo Anderson, um projeto de ferramenta de monitoramento em tempo real, que já funciona no Mato Grosso do Sul, foi apresentado há cerca de um ano à Secretaria de Defesa Social (SDS) de Pernambuco.

“Na época, a ferramenta não foi implementada porque o nosso sistema estava ‘ultrapassado’. Vamos fazer uma videoconferência com o pessoal do Mato Grosso, com o secretário de segurança lá e o nosso secretário, para que eles possam repassar tudo desse aplicativo para nós”, comentou Anderson.

Projetos

O presidente ainda destacou que pede a colaboração da categoria para a elaboração de outras pautas que possam ser debatidas e construídas junto à SDS.

“Porque é a gente que está na rua, que vê o que acontece. Então, se a gente tiver algum tipo de comunicação direta com a polícia, a gente pode identificar um lugar, uma forma de agir, então pedimos a vocês que mandem sugestões também, para a gente criar essa pauta para a gente apresentar quando tiver a reunião”, pediu.

A irmã de Victor Dantolli, Tazia Fontes, que também participou da reunião, afirmou que está confiante no trabalho da polícia.

“Eles disseram que as investigações estão a todo vapor e não tem nem horário, nem dia. Pode ser a qualquer momento”, contou a irmã.

Veja também