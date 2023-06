A- A+

Região Metropolitana do Recife Mochila com droga avaliada em R$ 70 mil é encontrada esquecida em ônibus interestadual, em Jaboatão Bolsa estava em um ônibus que tinha feito a linha São Luís (MA) - Recife

Uma mochila com drogas avaliadas em R$ 70 mil foi encontrada abandonada em um ônibus interestadual, que já havia sido recolhido na garagem da empresa, em Jaboatão dos Guararapes, na Região Matropolitana do Recife.



De acordo com a Polícia Militar, funcionários da empresa Auto Viação Progresso acionaram a corporação após encontrarem a mochila em um ônibus que tinha feito a linha São Luís (MA) - Recife.



Agentes do 25º BPM seguiram para a garagem da Progresso, que fica na BR-408, no Curado IV. Na bolsa estavam cinco tabletes com 5,150 kg de maconha, além de um tablete com 1,005 kg de cocaína.

Droga foi encontrada em mochila esquecida em ônibus. Foto: Divulgação/PM

Segundo a PM, não foi possível identificar o dono da mochila e das drogas apreendidas, avaliadas em R$ 70 mil. O material foi encaminhado para a Delegacia de Prazeres, em Jaboatão dos Guararapes.

