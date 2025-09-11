A- A+

COMPORTAMENTO Moda Frida Kahlo: mulheres assumem o buço nas redes sociais; veja a tendência Mulheres afirmam que a moda é um ato de resistência, liberdade e empoderamento feminino

Durante décadas, o buço feminino foi visto como algo a ser escondido ou removido. Entretanto, pelas redes sociais, as mulheres estão cada vez mais se libertando disso e deixando o buço crescer exibindo seus pelos faciais com orgulho.

No Brasil, o movimento ainda enfrenta resistência com poucas mulheres aderindo, a influenciadora Tainara Reis, por exemplo, é uma delas. Desde 2022 ela faz vídeos falando sobre deixar seus pelos faciais crescerem e sobre as críticas que recebe. Recentemente mesmo ela respondeu um de seus seguidores que pediu para que ela tirasse o buço.

“É chata! Eu vou abrir meus vídeos e vai sempre ter comentários desse tipo. Não é uma mentira eu ter buço, então eu não me ofendo, só que assim, as pessoas precisam entender que o mundo não gira em torno das opiniões dos outros. E que a gente tem que saber falar, mas tem que saber ouvir também”, respondeu.





A influenciadora disse que deixa o buço porque gosta e faz sentido para ela.

“Em 31 anos, eu só ouvi as pessoas se incomodarem com o buço na internet. Não me incomoda, eu não ligo, não acho feio e outra, não tem motivo de eu deixar crescer, eu só não me importo, fim. Não é um assunto que eu reflito ou que eu vou militar sobre e quebrar padrões. Eu nem penso nisso. Tenho 99 problemas e nenhum deles é sobre o buço”, diz.

Porém, para outras mulheres, deixar o “bigodinho” pode ser sim um ato de resistência, liberdade e empoderamento feminino sobre padrões considerados tradicionais de beleza.

Veja vídeos da influenciadora:

