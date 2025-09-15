A- A+

RECIFE Modelo é assediada por ciclista em sessão de fotos no Recife: "Estou me sentindo suja, violada" Meyllin Oliveira publicou imagens do episódio em suas redes sociais

Uma modelo de 20 anos foi assediada por um ciclista após uma sessão de fotos em Boa Viagem, na Zona Sul do Recife, na manhã desse domingo (14).

Meyllin Oliveira participou de um ensaio fotográfico do concurso Miss Recife 2025 e gravava vídeos para suas redes sociais quando um ciclista que passava no local tocou com a mão na bunda dela.

A Polícia Civil de Pernambuco abriu inquérito para investigar a ocorrência, tipificada como importunação sexual, após a modelo registrar um Boletim de Ocorrência na Delegacia da Mulher de Santo Amaro, área central da capital pernambucana.

"As diligências seguem até o esclarecimento do caso", afirmou a corporação. A jovem contou à Folha de Pernambuco que registra um novo BO nesta segunda-feira (15).

Imagens compartilhadas pela jovem em seu perfil no Instagram mostram o momento do assédio. É possível ver quando ela está no local e dois homens de bicicleta se aproximam. O primeiro passa normalmente pela ciclofaixa, mas o segundo se aproxima da modelo e a toca na bunda sem consentimento.

"Estava na praia gravando conteúdos do meu trabalho e ocorreu este horror. Confesso que estou me sentindo suja, violada, bastante triste e constrangida com essa situação", afirmou a modelo, em publicação na rede social, classificando o caso como "desesperador".

A jovem ainda cobrou respeito após o episódio.

"'Mas por que tu não empurrou?' Cara, na hora você fica completamente sem reação e não quis acreditar nem por um segundo que tudo isso estava acontecendo (...). Nosso pensamento sempre é: comigo não vai acontecer isso, vou reagir! Mas quando acontece nos sentimos pequenas, sem chão e desprotegida", completou a modelo.

Veja também