A- A+

tráfico Modelo e ex-marido de Isabeli Fontana, Álvaro Jacomassi é preso por tráfico em SC Álvaro Jacomossi já fez campanhas de grifes renomadas internacionalmente e é investigado por vender drogas em eventos de luxo em Santa Catarina

O ex-modelo Álvaro Jacomossi foi preso pela Polícia Civil de Santa Catarina no sábado, 21, em Florianópolis por suspeita de tráfico de drogas.

Segundo as investigações, Jacomossi vendia drogas em festas de luxo na cidade. O ex-modelo foi preso preventivamente.



Segundo o portal Terra, Jacomossi foi preso na praia, na região de Barra da Lagoa, após ser monitorado por agentes.

O ex-modelo já tinha sido alvo de busca e apreensão no início do mês, quando pulou da janela de uma pousada e fugiu.



Jacomossi é ex-marido da modelo Isabeli Fontana com quem tem um filho, Zion Fontana Jacomossi, que também atua como modelo.



Essa não foi a primeira vez que o ex-modelo foi preso. Em 2012, Álvaro Jacomossi foi detido após efetuar disparos com arma de fogo em um condomínio na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro.

Na época, ele pagou fiança e foi liberado. Jacomossi afirmou que havia disparado com uma arma de chumbinho.



Como modelo, Jacomossi já atuou em campanhas para marcas de renome como Versace, Calvin Klein, Ralph Lauren, entre outras.

Veja também