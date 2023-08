Modelo morre após cair de terceiro andar de boate na Lapa

A- A+

O modelo Suede de Oliveira, de 44 anos, morreu nesta terça-feira (9), no Hospital municipal Souza Aguiar, no Centro do Rio. Ele foi levado para a unidade de saúde no domingo, por equipes do Corpo de Bombeiros, após cair do terceiro andar da boate Street Lapa, na Lapa, região central da cidade.

De acordo com relatos em redes sociais, a queda ocorreu por volta das 4h30m. Suede estaria dançando quando teria se desequilibrado e caído, batendo a cabeça contra o chão. Ele desmaiou em seguida.

Também redes sociais, amigos postaram mensagens de despedida, lamentando a morte:

"Sem palavras, meu Suedito. Descanse em paz e brilhe para sempre. Que sua essência de felicidade seja contagiante aos seus entes queridos".

"Meu fiel escudeiro, meu melhor amigo... que rasteira da vida...".

Nos stories de seu perfil no Instagram, a Street Lapa postou uma nota lamentando a morte e afirmou que o ocorrido não foi "resultado de problemas estruturais" e que a boate está "apta ao funcionamento, com todas as licenças e liberações em dia".

