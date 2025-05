Modelo perde visão após ter córneas queimadas por pomada de cabelo; veja produtos autorizados

A- A+

Ivana Souza dos Anjos, uma modelo de 29 anos, usou suas redes sociais para compartilhar um alerta após ter perdido a visão temporariamente devido ao uso de uma pomada modeladora de cabelos.



O vídeo em que conta sobre o ocorrido já acumula mais de 30 milhões de visualizações no Instagram.



“Durante uma viagem a Bertioga (SP), passei um bom tempo na sauna molhada (uso trança e para fazer o penteado usamos pomada). O suor começou a escorrer pelo rosto, e eu achei que a ardência nos olhos era só do calor. Depois fui direto pra ducha gelada e mergulhei na piscina (que tem cloro). Ao longo das horas, meus olhos começaram a irritar muito”, escreveu Ivana na publicação.

Ela explica que, pela visão estar turva, chegou a perguntar para o marido se havia neblina no local. Ao longo do dia, os olhos ficaram cada vez mais sensíveis à luz.



Ivana chegou a comprar colírio e soro, porém, no dia seguinte, ao lavar os olhos, a dor ficou “insuportável”. “Parecia que tinha vidro e fogo nos dois olhos”, relatou.

“Fui direto pra emergência. O diagnóstico? Queimadura nas duas córneas. Fiquei completamente sem enxergar por sete dias. Sete. Dias. Mas, graças a Deus, voltei a enxergar — então fica meu alerta para quem usa pomada!! Tomem muito cuidado porque depois que pesquisei outros relatos vi que tiveram pessoas que não voltaram a enxergar”, continuou.

A modelo classificou a experiência como uma das mais assustadoras de sua vida. “Eu não conseguia abrir os olhos, a claridade dilacerava, e a sensação era de total desorientação. Tudo o que eu fazia antes sem pensar — tomar banho, me vestir, andar até a cozinha - virou desafio”, afirmou.

Pomadas aprovadas pela Anvisa

Casos como o de Ivana, porém, não são inéditos e têm chamado a atenção de autoridades de saúde como a Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa).



Nos últimos dois anos, a autarquia cancelou a autorização de cerca de 1,5 mil pomadas capilares e criou regras mais rígidas para a categoria.

Os esforços começaram após uma série de relatos de efeitos adversos, especialmente de reações oculares graves, como a da modelo, em decorrência dos produtos. A Anvisa, porém, reforça que a maioria das reações são associadas a itens hoje irregulares e disponibiliza um painel com todas as opções devidamente regularizadas, que pode ser acessado clicando aqui.

A autoridade pede que sejam utilizadas apenas as 117 pomadas da lista (veja no fim da matéria), segundo consulta nesta quinta-feira, dia 15 de maio, e recomenda que o uso excessivo, assim como o seu contato com os olhos, seja evitado.



O risco maior é em situações em que a pomada pode escorrer para os olhos, como banhos de piscina e mar ou durante o banho, alerta.

Em caso de irritação prévia no couro cabeludo, olhos ou qualquer parte que possa ter tido contato com a pomada, a orientação é que ela não seja utilizada. Além disso, a Anvisa recomenda não misturar produtos e mantê-los bem armazenados.

Se ocorrer o contato da pomada com os olhos, a orientação é lavar os olhos em água corrente por 15 minutos. Caso apareçam sintomas como dor, vermelhidão, irritação, alteração da visão, sensação de corpo estranho ou inchaço, o consumidor deve procurar um serviço médico.

Se encontrar à venda um produto irregular, a agência também pede que ele seja denunciado para a Vigilância Sanitária. Para notificar um caso de reação adversa ou produto irregular à Anvisa, podem ser utilizados diferentes canais disponíveis clicando aqui.



Confira as 117 pomadas capilares aprovadas pela Anvisa *

Empresa Responsável NOME DO PRODUTO T.C.I INDÚSTRIA COSMÉTICA LTDA-EPP URBAN HAIR. PASTE 8 LONDON T.C.I INDÚSTRIA COSMÉTICA LTDA-EPP URBAN HAIR. PASTE 6 LONDON BIO EXTRATUS COSMETIC NATURAL LTDA STYLE POMADA MODELADORA ANEETHUN DNA COSMETICS INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA STRONG MATTE POMADE - CABALLEROS BIO EXTRATUS COSMETIC NATURAL LTDA STYLE POMADA FIBER ANEETHUN KOSE BRASIL COMERCIO DE COSMETICOS LTDA. STEPHEN KNOLL MADISON AVE. & 58TH NATURAL FINISH BALM BOTICA COMERCIAL FARMACEUTICA LTDA. SIÀGE MEN POMADA MODELADORA VEGAN DO BRASIL INDUSTRIA DE COSMETICOS LTDA SHINE POMADE - TRUSS ALANVE ELOI DE SOUZA SCOUT POMADE STRONG 90G BOTICA COMERCIAL FARMACEUTICA LTDA. QUEM DISSE, BERENICE? POMADA MODELADORA BOTICA COMERCIAL FARMACEUTICA LTDA. QUASAR NEXT POMADA MODELADORA PARA CABELOS DICAS INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE COSMÉTICOS LTDA POMADE KNUCKLEHEAD W.COSMETICOS PROFISSIONAIS LTDA - ME POMADA TEIA VIP BARBER SHOP / VIP HAIR NOVA FIGUS DO BRASIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE COSMÉTICOS LTDA. ME POMADA TEIA SR.X MARCELU´S IND. E COM. DE COSMÉTICOS LTDA. POMADA TEIA SR.MICCO MARCELU´S IND. E COM. DE COSMÉTICOS LTDA. POMADA SECA SR.MICCO T.C.I INDÚSTRIA COSMÉTICA LTDA-EPP POMADA PARA CABELO EFEITO TEXTURA E MOVIMENTO FREAK SHOW DON ALCIDES MARCELU´S IND. E COM. DE COSMÉTICOS LTDA. POMADA PARA CABELO EFEITO MOLHADO RC MARCELU´S IND. E COM. DE COSMÉTICOS LTDA. POMADA PARA CABELO EFEITO MATTE POMADE CAVANHAS T.C.I INDÚSTRIA COSMÉTICA LTDA-EPP POMADA PARA CABELO EFEITO BRILHO FREAK SHOW DON ALCIDES T.C.I INDÚSTRIA COSMÉTICA LTDA-EPP POMADA MODELADORA WOOD BYMEN DI FIORENA INDÚSTRIA COSMÉTICA LTDA EPP POMADA MODELADORA STYLE PRO KLENNE PROFESSIONAL T.C.I INDÚSTRIA COSMÉTICA LTDA-EPP POMADA MODELADORA STYLE PRO INTENSY PROFESSIONAL DI FIORENA INDÚSTRIA COSMÉTICA LTDA EPP POMADA MODELADORA SPÉCIAL D'OR BEOX PROFESSIONAL T.C.I INDÚSTRIA COSMÉTICA LTDA-EPP POMADA MODELADORA SHINE EFFECT MUCHACHO GRAM INDUSTRIA E COMERCIO LTDA POMADA MODELADORA PRA ELE HASKELL T.C.I INDÚSTRIA COSMÉTICA LTDA-EPP POMADA MODELADORA PARA CABELO BARBA DE RESPEITO T.C.I INDÚSTRIA COSMÉTICA LTDA-EPP POMADA MODELADORA OCEAN BYMEN ELZA INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE COSMÉTICOS LTDA POMADA MODELADORA MAX BEAUTY T.C.I INDÚSTRIA COSMÉTICA LTDA-EPP POMADA MODELADORA MATTE MENSHAPES T.C.I INDÚSTRIA COSMÉTICA LTDA-EPP POMADA MODELADORA MATTE EFFECT MUCHACHO T.C.I INDÚSTRIA COSMÉTICA LTDA-EPP POMADA MODELADORA MATTE BIGODEIRA MARCELU´S IND. E COM. DE COSMÉTICOS LTDA. POMADA MODELADORA MATTE BARBÔ DEP INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE COSMÉTICOS LTDA POMADA MODELADORA MATTE BARBER SHOP SOFT FIX DI HELLEN INDÚSTRIA DE COSMÉTICOS LTDA POMADA MODELADORA HOMEM DI HELLEN T.C.I INDÚSTRIA COSMÉTICA LTDA-EPP POMADA MODELADORA HAIR PUTTY MR. SK FOR MAN GRAM INDUSTRIA E COMERCIO LTDA POMADA MODELADORA ENCORPA CABELO HASKELL MARCELU´S IND. E COM. DE COSMÉTICOS LTDA. POMADA MODELADORA EFEITO TEIA FORÇA BRUTA AG HAIR MARCELU´S IND. E COM. DE COSMÉTICOS LTDA. POMADA MODELADORA EFEITO SECO WILD BEARD T.C.I INDÚSTRIA COSMÉTICA LTDA-EPP POMADA MODELADORA EFEITO SECO V. PLUS+ T.C.I INDÚSTRIA COSMÉTICA LTDA-EPP POMADA MODELADORA EFEITO MOLHADO WOOD BYMEN T.C.I INDÚSTRIA COSMÉTICA LTDA-EPP POMADA MODELADORA EFEITO MOLHADO PARA CABELO BARBA DE RESPEITO T.C.I INDÚSTRIA COSMÉTICA LTDA-EPP POMADA MODELADORA EFEITO MOLHADO OCEAN BYMEN T.C.I INDÚSTRIA COSMÉTICA LTDA-EPP POMADA MODELADORA EFEITO MATTE L'ANGE COSMÉTICOS T.C.I INDÚSTRIA COSMÉTICA LTDA-EPP POMADA MODELADORA EFEITO MATE STYLE FIX ETERNIZE COSMETICS T.C.I INDÚSTRIA COSMÉTICA LTDA-EPP POMADA MODELADORA EFEITO BRILHO L'ANGE COSMÉTICOS DI FIORENA INDÚSTRIA COSMÉTICA LTDA EPP POMADA MODELADORA DURR MAN STYLE REISEPASS KOSMETICHE LABORATORIO INDUSTRIAL FARMACÊUTICO LIFAR LTDA POMADA MODELADORA CAPILAR PANVEL HOMEM DNA COSMETICS INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA POMADA MEDIUM OIL - CABALLEROS T.C.I INDÚSTRIA COSMÉTICA LTDA-EPP POMADA MATTE EFFECT MEN LUXURY ON BEARD SHEIK BARBER DI FIORENA INDÚSTRIA COSMÉTICA LTDA EPP POMADA MATTE EFFECT LION T.C.I INDÚSTRIA COSMÉTICA LTDA-EPP POMADA HIDRATANTE EFEITO MATTE QUEEN'S REVENGE EL CAPITÁN T.C.I INDÚSTRIA COSMÉTICA LTDA-EPP POMADA HIDRATANTE EFEITO BRILHO JOLLY ROGER EL CAPITÁN T.C.I INDÚSTRIA COSMÉTICA LTDA-EPP POMADA HAIR STYLE MOLD JANE ANGELS DI FIORENA INDÚSTRIA COSMÉTICA LTDA EPP POMADA FIXADORA MAX CARE FINISH VOGA COSMÉTICOS B&M INDÚSTRIA, COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO DE COSMÉTICOS LTDA-ME POMADA FINALIZADORA EFEITO TEIA MIRRAS DI FIORENA INDÚSTRIA COSMÉTICA LTDA EPP POMADA FASTNESS FASHION STYLE FINAL TOUCH PROFESSIONAL WOOP! B&M INDÚSTRIA, COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO DE COSMÉTICOS LTDA-ME POMADA ESTILIZADORA 3 EM 1 CARMESIM B&M INDÚSTRIA, COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO DE COSMÉTICOS LTDA-ME POMADA EM PÓ CARMESIM B&M INDÚSTRIA, COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO DE COSMÉTICOS LTDA-ME POMADA EM PÓ 3 EM 1 MIRRAS COSMETICOS T.C.I INDÚSTRIA COSMÉTICA LTDA-EPP POMADA EFEITO TEIA PRO MEN SUPREMIER COSMETICS DI FIORENA INDÚSTRIA COSMÉTICA LTDA EPP POMADA EFEITO TEIA CREAM DOCK TOOLS END STYLING HAIR GUICHARD PROFESSIONAL T.C.I INDÚSTRIA COSMÉTICA LTDA-EPP POMADA EFEITO SECO SHIVA FOR MEN T.C.I INDÚSTRIA COSMÉTICA LTDA-EPP POMADA EFEITO SECO MADUX REVOLUTION CARE T.C.I INDÚSTRIA COSMÉTICA LTDA-EPP POMADA EFEITO SECO FX AELLA PROFESSIONAL DI FIORENA INDÚSTRIA COSMÉTICA LTDA EPP POMADA EFEITO SECO CERESEC TOOLS END STYLING HAIR GUICHARD PROFESSIONAL NUNO - INDUSTRIA DE COSMETICOS LTDA POMADA EFEITO SECO CBB BEER HIDRABELL T.C.I INDÚSTRIA COSMÉTICA LTDA-EPP POMADA EFEITO MATTE JOÃO BIGODE T.C.I INDÚSTRIA COSMÉTICA LTDA-EPP POMADA EFEITO MATTE CABELO E BARBA MIX UP INTENSY PROFESSIONAL B&M INDÚSTRIA, COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO DE COSMÉTICOS LTDA-ME POMADA DE FIXAÇÃO MATTE EFFECT EFEITO SECO CARMESIM DI FIORENA INDÚSTRIA COSMÉTICA LTDA EPP POMADA DE FIXAÇÃO FETT MAN STYLE REISEPASS KOSMETICHE DI FIORENA INDÚSTRIA COSMÉTICA LTDA EPP POMADA DE EFEITO SECO DICOLORE PROFISSIONAL CHAMS INDÚSTRIA DE COSMÉTICOS LTDA. - ME POMADA CREMOSA MATTE CLINICALVI MARCELU´S IND. E COM. DE COSMÉTICOS LTDA. POMADA CERA REALITÁ DICAS INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE COSMÉTICOS LTDA POMADA CAPILAR STRONG HOLD LABORATORIO INDUSTRIAL FARMACÊUTICO LIFAR LTDA POMADA CAPILAR PANVEL ORIGINAL T.C.I INDÚSTRIA COSMÉTICA LTDA-EPP POMADA CAPILAR MATTE EFFECT LOBO DO MATO B&M INDÚSTRIA, COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO DE COSMÉTICOS LTDA-ME POMADA CAPILAR ESTILIZADORA 3 EM 1 MIRRAS NUNO - INDUSTRIA DE COSMETICOS LTDA POMADA CAPILAR EFEITO TEIA KERATIN FIBER HIDRABELL PROFISSIONAL NUNO - INDUSTRIA DE COSMETICOS LTDA POMADA CAPILAR EFEITO SECO HIDRA MIX HIDRABELL PROFESSIONAL T.C.I INDÚSTRIA COSMÉTICA LTDA-EPP POMADA BRILHO EFFECT MEN LUXURY ON BEARD SHEIK BARBER MZ COSMETICOS LTDA PETÍT K.PRO PROFISSIONAL POMADA MODELADORA TEEN BOTICA COMERCIAL FARMACEUTICA LTDA. MEN POMADA MODELADORA PARA CABELOS BOTICA COMERCIAL FARMACEUTICA LTDA. MEN POMADA CAPILAR ALTA FIXAÇÃO BOTICA COMERCIAL FARMACEUTICA LTDA. MEN POMADA CAPILAR BOTICA COMERCIAL FARMACEUTICA LTDA. MATCH TROPA DE ESTILO POMADA MODELADORA BOTICA COMERCIAL FARMACEUTICA LTDA. MALBEC CLUB POMADA MODELADORA ANTICASPA MAC PAUL COSMÉTICOS LTDA - ME MACPAUL FLASH LINE POMADA PARA FINALIZAÇÕES NATURELLE IND E COMERCIO DE PRODUTOS NATURAIS LTDA K.PRO PROFISSIONAL TWO POMADA MODELADORA COM FIBRAS MZ COSMETICOS LTDA K.PRO GLUE POMADA FIXADORA ESSÊNCIA DI FIORI INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE COSMÉTICOS LTDA JELLY ROLL GREASE - STRONG OIL POMADE ESSÊNCIA DI FIORI INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE COSMÉTICOS LTDA JELLY ROLL GREASE - MEDIUM WATER POMADE ESSÊNCIA DI FIORI INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE COSMÉTICOS LTDA JELLY ROLL GREASE - MEDIUM OIL POMADE ESSÊNCIA DI FIORI INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE COSMÉTICOS LTDA JELLY ROLL GREASE - CLAY SHINE POMADE ESSÊNCIA DI FIORI INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE COSMÉTICOS LTDA JELLY ROLL GREASE - CLAY MATTE POMADE LARRU`S INDUSTRIA E COMERCIO DE COSMETICOS LTDA. H-MEN POMADA CAPILAR KOSMOS - INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE COSMÉTICOS LTDA HAIR STYLE POMADA MODELADORA EFEITO TEIA - NEEZ PROFISSIONAL KOSMOS - INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE COSMÉTICOS LTDA HAIR STYLE POMADA MODELADORA EFEITO SECO - NEEZ PROFISSIONAL KOSMOS - INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE COSMÉTICOS LTDA HAIR STYLE POMADA MODELADORA EFEITO MATTE - NEEZ PROFISSIONAL KOSMOS - INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE COSMÉTICOS LTDA HAIR STYLE POMADA FINALIZADORA ÓLEO DE ARGAN - NEEZ PROFISSIONAL KOSMOS - INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE COSMÉTICOS LTDA HAIR STYLE POMADA FINALIZADORA BABOSA - NEEZ PROFISSIONAL KOSMOS - INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE COSMÉTICOS LTDA HAIR STYLE POMADA DEFRIZANTE MANTEIGA DE KARITÉ - NEEZ PROFISSIONAL DICAS INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE COSMÉTICOS LTDA HAIR POMADE STRONG HOLD TROPICAL BLEND KNUCKLEHEAD DICAS INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE COSMÉTICOS LTDA HAIR POMADE STRONG HOLD KNUCKLEHEAD MARCELU´S IND. E COM. DE COSMÉTICOS LTDA. HAIR POMADE LOW SHINE DOMINIC´S PRO NOVA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EPP GIOVANNA BABY GB MEN POMADA MODELADORA 3 EM 1 T.C.I INDÚSTRIA COSMÉTICA LTDA-EPP GÁSWAY ROCK POMADA EFEITO MATTE GABONI PROFESSIONAL VEGAN DO BRASIL INDUSTRIA DE COSMETICOS LTDA FIX STRONG POMADE - TRUSS VEGAN DO BRASIL INDUSTRIA DE COSMETICOS LTDA FIX POMADE - TRUSS BOTICA COMERCIAL FARMACEUTICA LTDA. EUDORA H POMADA MODELADORA PARA CABELO ESSÊNCIA DI FIORI INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE COSMÉTICOS LTDA DIVINO - POMADA CAPILAR MATTE ESSÊNCIA DI FIORI INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE COSMÉTICOS LTDA DIVINO - POMADA CAPILAR BRILHO ÁKUA INDÚSTRIA, COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE COSMÉTICOS LTDA. CHARMING POMADA MODELADORA EXTRA FORTE ESSÊNCIA DI FIORI INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE COSMÉTICOS LTDA CASA DA OVELHA - POMADA CAPILAR MEN T.C.I INDÚSTRIA COSMÉTICA LTDA-EPP BARBA BRASIL POMADA PARA CABELO EFEITO MOLHADO T.C.I INDÚSTRIA COSMÉTICA LTDA-EPP BARBA BRASIL POMADA DE CABELO EFEITO MATTE AMÓS INDÚSTRIA DE COSMÉTICOS E PRODUTOS DE HIGIENE PESSOAL LIMITADA - ME. ALPHA LINE POMADA MODELADORA MANTEIGA DE MANGA

Fonte: Anvisa / * Consulta no dia 15 de maior de 2025.

