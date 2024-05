A- A+

DEFICIÊNCIA AUDITIVA Modelo revela que omitiu ser surda por 12 anos e disfarçou com leitura labial durante esse tempo Georgia Meacham começou a fazer terapia e também afirma que quer aprender a língua de sinais inglesa

A modelo e atriz Georgia Meacham, de Londres, na Inglaterra, está "se assumindo" como surda após 12 anos fingindo não ter deficiência auditiva. Ela conta que nasceu com uma perda moderada da audição e começou a usar aparelhos auditivos em ambos os ouvidos quando tinha 1 ano e 5 meses.

Segundo seu relato, sempre teve vergonha de não conseguir ouvir as outras pessoas e por isso, resolveu esconder sua condição. Atualmente com 30 anos, Georgia quer recomeçar como uma modelo surda.

Esconder minha deficiência tem sido uma das coisas mais desgastantes que já fiz, mas estou muito animada para começar minha nova vida. As pessoas provavelmente olham para mim e pensam: 'uma modelo loira alta que não tem nenhuma dificuldade', mas quero mostrar a elas que a deficiência não tem uma certa aparência afirma, em entrevista a uma agência de notícias inglesa.

Em toda a sua carreira como modelo, que começou aos 18 anos, ela escondeu seus aparelhos. Georgia modelou para as marcas para marcas como Stella McCartney e até mesmo participou de um videoclipe do grupo One Direction.

Modelar se tornou um novo capítulo na minha vida. Achei que esconder meus aparelhos auditivos me tornaria um modelo mais bem-sucedido. Eu ia aos castings com o cabelo solto, porque nunca vi nenhuma modelo com aparelho auditivo relata.

Ao longo dos anos, a inglesa fez aparições em diversos filmes, sendo "O Bebê de Bridget Jones" um deles. Enquanto trabalhava com diretores, Georgia aprendeu a ler as instruções nos lábios deles. Foi a partir dessa entrada em Hollywood que seu fingimento se tornou exaustivo.

As pessoas surdas já sofrem de algo chamado 'fadiga da surdez' porque é preciso mais poder cerebral para ouvirmos o que as pessoas estão dizendo. Eu estava trabalhando duro, tentando esconder esse meu segredo afirma.

Desta forma, atualmente ela está disposta a revelar sua deficiência. Além disso, começou a fazer terapia em junho de 2023 e terá sua primeira aula de Língua de Sinais Britânica (BSL) neste mês.

Me sinto realmente determinada agora a usar esta posição para falar sobre a representação dos surdos em ambas as indústrias ressalta.

