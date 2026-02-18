A- A+

Saúde Moderna diz que FDA revisará vacina contra gripe nos EUA, revertendo decisão anterior A agência havia dito na carta que a aplicação não continha um ensaio que fosse "adequado e bem controlado"

A Administração de Alimentos e Medicamentos dos EUA (FDA, em inglês) reverterá sua decisão e iniciará uma revisão da vacina contra a gripe sazonal em investigação da Moderna, anunciou a empresa nesta quarta-feira, 18.



A Moderna realizou uma reunião do Tipo A - uma reunião regulatória urgente - com a FDA depois que a agência emitiu na semana passada uma carta de "recusa de arquivamento", rejeitando a candidata a vacina. A agência havia dito na carta que a aplicação não continha um ensaio que fosse "adequado e bem controlado".

A Moderna propôs um caminho regulatório revisado para a vacina, mRNA-1010. A empresa está buscando aprovação total para adultos de 50 a 64 anos de idade e aprovação acelerada para adultos de 65 anos ou mais. Se aprovada, a mRNA estaria disponível para adultos nos EUA com 50 anos ou mais na temporada de gripe de 2026 a 2027.



