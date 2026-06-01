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Vacinação Moderna faz parceria com coalizão global de saúde para desenvolver vacina contra o Ebola Bundibugyo Doença já registrou cerca de 900 casos suspeitos e mais de 220 mortes suspeitas

A gigante da biotecnologia Moderna anunciou que vai firmar uma parceria com uma empresa global de saúde para desenvolver uma possível vacina contra o vírus Ebola Bundibugyo, a cepa associada ao surto de Ebola em curso no leste da República Democrática do Congo e que já registrou cerca de 900 casos suspeitos e mais de 220 mortes suspeitas.

A parceria é crucial neste momento que autoridades de saúde do mundo inteiro estão empenhadas em identificar opções médicas e conter o surto. Nos termos do acordo, a Coalizão para Inovações em Preparação para Epidemias (CEPI), que nada mais é do que uma parceria global que trabalha para acelerar o desenvolvimento de vacinas contra ameaças epidêmicas e pandêmicas, comprometeu-se a investir até US$ 50 milhões no desenvolvimento pré-clínico e nos primeiros testes clínicos da vacina experimental contra o vírus BDB da Moderna.

A CEPI também se comprometeu inicialmente com até US$ 8,6 milhões para uma vacina desenvolvida pela Universidade de Oxford e fabricada pelo Serum Institute of India, além de um investimento inicial de US$ 3,2 milhões para uma candidata da Iniciativa Internacional para a Vacina contra a AIDS.

Essa mobilização global surge na sequência de uma recomendação da Organização Mundial da Saúde, feita na semana passada, para priorizar diversos medicamentos experimentais, incluindo anticorpos, antivirais e vacinas, para o tratamento e a prevenção da BDBV.

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