A- A+

DIPLOMACIA Modi celebra Parceria Estratégica com EUA E reafirma compromisso com a Paz Global A declaração do líder indiano complementa o anúncio feito por Rubio sobre a formalização do convite para uma visita oficial à Casa Branca

O primeiro-ministro da Índia, Narendra Modi, manifestou satisfação ao receber o Secretário de Estado dos EUA, Marco Rubio, afirmando em publicação na rede social X, neste sábado, 23, que ambos discutiram o "progresso sustentado na Parceria Estratégica Global Abrangente Índia-EUA".

Modi ressaltou que o diálogo abrangeu questões relacionadas à paz e segurança regional e global, reforçando que os dois países "continuarão a trabalhar de perto para o bem global".

A declaração do líder indiano complementa o anúncio feito por Rubio sobre a formalização do convite para uma visita oficial à Casa Branca. O encontro ocorre em um momento em que a Índia busca equilibrar sua autonomia estratégica com a necessidade de fortalecer laços com Washington, especialmente após as recentes divergências sobre tarifas comerciais impostas pela administração Trump que afetaram produtos indianos.

Veja também