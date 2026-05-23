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DIPLOMACIA

Modi celebra Parceria Estratégica com EUA E reafirma compromisso com a Paz Global

A declaração do líder indiano complementa o anúncio feito por Rubio sobre a formalização do convite para uma visita oficial à Casa Branca

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O primeiro-ministro da Índia, Narendra ModiO primeiro-ministro da Índia, Narendra Modi - Foto: Money Sharma / AFP

O primeiro-ministro da Índia, Narendra Modi, manifestou satisfação ao receber o Secretário de Estado dos EUA, Marco Rubio, afirmando em publicação na rede social X, neste sábado, 23, que ambos discutiram o "progresso sustentado na Parceria Estratégica Global Abrangente Índia-EUA".

Modi ressaltou que o diálogo abrangeu questões relacionadas à paz e segurança regional e global, reforçando que os dois países "continuarão a trabalhar de perto para o bem global".

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A declaração do líder indiano complementa o anúncio feito por Rubio sobre a formalização do convite para uma visita oficial à Casa Branca. O encontro ocorre em um momento em que a Índia busca equilibrar sua autonomia estratégica com a necessidade de fortalecer laços com Washington, especialmente após as recentes divergências sobre tarifas comerciais impostas pela administração Trump que afetaram produtos indianos.

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