A- A+

GUERRA NA UCRÂNIA Modi diz a Putin que é a favor do fim "rápido" da guerra na Ucrânia Nova Délhi evitou condenar explicitamente a invasão da Ucrânia pela Rússia em fevereiro de 2022

O primeiro-ministro indiano, Narendra Modi, informou ao presidente russo, Vladimir Putin, que é favorável a um fim “rápido” do conflito na Ucrânia, disse ele nesta terça-feira (27), após sua visita à Ucrânia.

A Índia mantém um equilíbrio delicado entre a manutenção dos laços historicamente próximos à Rússia e a busca por parcerias de segurança mais estreitas com s países ocidentais para combater a rival regional China.

Nova Délhi evitou condenar explicitamente a invasão da Ucrânia pela Rússia em fevereiro de 2022 e, em vez disso, convidou os dois lados a resolverem suas diferenças por meio do diálogo.





Modi disse que havia “trocado opiniões sobre o conflito Rússia-Ucrânia” com Putin e compartilhado suas “impressões com ele durante (sua) recente visita à Ucrânia”, de acordo com uma mensagem publicada nas redes sociais.

Acrescentou ainda que havia “reiterado o firme compromisso da Índia de apoiar uma resolução rápida, duradoura e pacífica do conflito”.

O Kremlin também informou nesta terça-feira sobre esta troca entre os dois líderes.

“Narendra Modi compartilhou sua recente visita a Kiev, destacando seu interesse em contribuir para uma possível resolução política e diplomática da situação na Ucrânia”, disse a Presidência russa em um comunicado.

Durante sua visita a Kiev na última sexta-feira, Modi disse ao presidente Volodimir Zelensky que “nenhum problema deve ser resolvido no campo de batalha”.

Veja também

amazônia azul IBGE adequa limite leste costeiro-marinho do Brasil à Amazônia Azul