Modi reivindica vitória em eleição geral na Índia, mas deve precisar de coalizão para governar

O primeiro-ministro da Índia, Narendra Modi, reivindicou a vitória para sua aliança nesta terça-feira (4) na eleição geral do país, apesar do desempenho fraco de seu próprio partido, com desempenho melhor que o esperado da oposição.

Modi disse que sua Aliança Nacional Democrática formará o governo pela terceira vez seguida. "A vitória de hoje é a vitória da maior democracia do mundo", afirmou ele, na sede do partido. A sigla Bharatiya Janata, de Modi, chegou ao poder em 2014. É improvável que o partido tenha maioria segura sozinho, mas a coalizão do premiê ainda deve ser eleita para um terceiro mandato de cinco anos.



Se Modi tiver de depender de apoio na coalizão para governar, isso será um revés importante para o político de 73 anos, que esperava vitória folgada. Os números parciais davam vitória à coalizão governista na eleição geral, mas em quadro mais equilibrado que o previsto. A contagem dos mais de 640 milhões de votos ao longo de seis semanas deve adentrar a noite local.

A contagem parcial mostrava o BJP, de Modi, à frente em 114 localidades e vitorioso em 126 das 543 disputas por vagas no Parlamento. O Partido do Congresso era líder em 45 e havia levado 54. Um total de 272 cadeiras são necessárias para a maioria. Em 2019, o BJP conseguiu 303, enquanto em 2014 obteve 282.

