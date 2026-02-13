A- A+

TECNOLOGIA "Modo bloquinho": saiba como blindar o iPhone e o Android contra roubos e furtos durante o Carnaval Sistemas a Apple e do Google têm recursos nativos que protegem informações importantes, além de dificultar revenda de aparelhos

O Carnaval chegou, mas esse não é um período apenas de festa e folia. Nesta época, smartphones viram alvos de furtos e roubos. Apenas em 2025, a Secretaria da Segurança Pública (SSP) registrou 6.067 ocorrências de furtos e roubos de aparelhos somente na cidade de São Paulo.

Atualmente, os criminosos miram não apenas os aparelhos, mas também informações financeiras e pessoais que podem render dores de cabeça bem maiores do que a simples ressaca dos dias de folia.



O Globo mostrou como instituições, como Nubank, Itaú e Mercado Livre, lançaram recursos de proteção em seus aplicativos. No entanto, Apple e Google já desenvolvem recursos no iOS e no Android que prometem proteções diretas em seus sistemas operacionais — é como ter um "modo rua" para o celular que bloqueiam acessos a informações, além de dificultar a vida de criminosos que miram a revenda de eletrônicos.





Veja abaixo como blindar o seu smartphone para os dias de Carnaval.

iPhone

Essas dicas valem para todos os modelos compatíveis com o iOS 17.3, o que cobre todos os modelos entre o iPhone Xs (2018) até a família iPhone 17 (2025).

Para acionar as proteções, é preciso usar o sistema de autenticação de dois fatores, o que significa cadastrar uma senha de seis dígitos e uma senha biométrica, o que pode ser, dependendo do aparelho, o reconhecimento facial (FaceID) ou o reconhecimento de digital (TouchID).





Iphone 17 Pro / NIC COURY / AFP

Vá até Ajustes, FaceID/TouchID e Código e Proteção de dispositivo roubado. Então, ative a chavinha. Mais para baixo, vá em Exigir adiamento de segurança e escolha entre Longe de locais familiares ou Sempre. Isso aqui é importante, pois define onde você planeja ter os recursos de segurança ativados.

Se você optar pela primeira opção (Longe de locais familiares), o iPhone vai reconhecer os locais que você costuma frequentar, como casa e trabalho, para ativar os recursos. Fora desses locais, o celular vai exigir, além da senha numérica, a senha biométrica para diversas ações, como usar senhas salvas no Chaves, acessar métodos de pagamentos salvos no Safari, apagar conteúdos e ajustes, configurar um novo iPhone, realizar ações no Apple Card e desativar o modo perdido.





Mais importante, o sistema vai exigir senha biométrica para os apps que você bloquear. Então, vale trancar todos os aplicativos com informações importantes, como bancos, WhatsApp, redes sociais, e-mail, fotos e o bloco de notas. Para trancar esses apps, é só segurar em cima deles e clicar em Exigir FaceID/TouchID.

Se você estiver muito desconfiado, escolha o Sempre no menu Exigir adiamento de segurança. Isso significa que as proteções vão valer para qualquer lugar que você usar o iPhone.

Esse recurso também exige intervalo de uma hora para outras ações cruciais no smartphone, como alterar a senha da conta Apple, finalizar a sessão da conta Apple, adicionar ou remover o Face ID/TouchID e desativar a proteção de dispositivo roubado.

Uma dica final para iPhone é esconder aplicativos muito importantes. Eles vão ficar trancados, sumirão da tela inicial e serão omitidos da ferramenta de buscas. Para fazer isso, você clica e segura no app, escolhe Exigir FaceID/TouchID e no menu seguinte você escolhe Ocultar e exigir FaceID/TouchID.

Android

Cada aparelho Android muda um pouquinho, conforme o fabricante, mas essas dicas devem funcionar para a maioria dos modelos, pois são recursos desenvolvidos pelo Google diretamente no sistema operacional.

Vá até Configurações, depois Google e por fim Todos os serviços. Role a tela até encontrar Proteção contra roubo. Entre em Verificação de identidade, coloque o seu PIN, entre com a sua biometria e depois você pode configurar os seus locais seguros.

Com tudo isso, é necessário biometria para uma série de ações vitais, como mudar senha, trocar biometria ou redefinir o telefone. É o mesmo esquema do iPhone.

Logo abaixo, também ative os recursos Bloqueio de detecção contra roubo e Bloqueio de aparelho offline. Ambos são conhecidos como "Modo ladrão" e são ativados por padrão em aparelhos mais novos. Nos celulares mais antigos, a partir do Android 10, é preciso fazer ativação manual.

O primeiro recurso bloqueia a tela do aparelho se for detectado que alguém pegou o seu telefone e saiu correndo (como em casos de furtos que envolvem ladrões em bicicletas). Já o segundo, bloqueia a tela se detectar que houve interrupção das redes de comunicação. O Brasil foi o primeiro país do mundo receber os recursos, em junho de 2024, pois eles foram criados baseados na experiência dos usuários daqui.

Também entre em Bloqueio remoto e ative o recurso. Ele vai permitir que você bloqueie o aparelho remotamente caso seja roubado apenas inserindo o número no site android.com/lock.

Por fim, para esconder aplicativos, clique e segure e qualquer lugar da tela inicial. Vá em Configurações e procure Ocultar aplicativos na tela inicial e na tela de aplicativos. Daí é só selecionar os apps na lista.

Samsung

No caso da Samsung, é possível exigir que certos apps fiquem trancados com biometria. Para isso, você precisa criar uma pasta segura. Vá até Configurações, Segurança e privacidade, Mais configurações de privacidade e Pasta segura. Você define o PIN e depois escolhe a impressão digital. Então, você escolhe Fechar todos os aplicativos enquanto estiver bloqueado ou não. Isso interrompe todas as atividades em segundo plano, como notificações.





Samsung lança S25 // Divulgação

A partir daí, você escolhe os apps que farão parte da pasta segura. Por fim, não esqueça de voltar e apagar da tela inicial todos os apps que você colocar na pasta segura. Para completar a camuflagem, você pode mudar a aparência da pasta segura para não dar pistas a bandidos. Com a pasta aberta, vá ao menu dos três pontinhos, escolha Personalizar e altere cor, ícone e nome da pasta.

Tudo isso dá certo trabalho, mas especialistas em segurança digital explicam que quanto mais "fricção" você estabelecer em pontos importantes do smartphone, mais difícil você torna a vida do ladrão. E assim, você garante dor de cabeça reduzida caso o seu Carnaval não seja como o esperado.

