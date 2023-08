Módulo lunar indiano Chandrayaan-3 faz pouso histórico em região quase inexplorada da Lua

A- A+

O módulo lunar da Índia, Chandrayaan-3, fez um pousou histórico em uma região quase inexplorada próxima ao polo sul da Lua na manhã desta quarta-feira (pelo horário de Brasília). A descida começou por volta das 9h15 e foi concluída pouco depois das 9h30, de acordo com a Organização de Pesquisa Espacial Indiana (ISRO).

A missão espacial não-tripulada foi lançada no dia 14 de julho, e entrou na órbita lunar em 5 de agosto. O feito indiano repete o feito da China, único país a atingir a superfície do satélite terrestre neste século, consolidando-se ainda mais como um ator de peso na nova corrida espacial.

Ao iniciar a descida, a Chandrayaan-3 entrou na etapa que alguns cientistas chamam de “15 minutos de terror” - e é a etapa em que a missão indiana anterior havia falhado. A grande dificuldade, de acordo com os cientistas, é a transição de uma posição horizontal de alta velocidade para uma posição vertical, além do desafio de pousar em uma superfície irregular, com crateras e pedregulhos.

Dona de um programa aeroespacial de baixo custo, em comparação com as demais potências espaciais do mundo, os sucessos recentes a aproximaram do nível da Rússia, Estados Unidos e China, os únicos que até agora conseguiram um pouso controlado na Lua.

