Mofo, rachaduras e queda de teto são encontrados em escolas públicas de Paulista

A- A+

Durante visitas de inspeção feitas às instalações de escolas e creches municipais de Paulista, na Região Metropolitana do Recife, membros do Sindicato dos Professores Municipais (Sinprof) encontraram cenas incomuns para a atividade escolar, como a presença de mofo e rachaduras, além de parte de um teto sem forro.

O projeto, iniciado nesta semana, averiguou 14 instituiçõe, por meio da campanha “Guardiões da Educação 2023”.



Foto: divulgação/Sinprof



Para o presidente do Sinprof, Gilberto Sabino, o maior objetivo é perceber se as diretrizes do Ministério da Educação (MEC) estão sendo seguidas.

"O objetivo do projeto é ter um conhecimento geral físico e humano da rede, para saber se as escolas se encontram no padrão definido pelo MEC e se têm condições de trabalho para professores e de estrutura para os alunos ", afirmou.

A reportagem da Folha de Pernambuco pediu respostas sobre as denúncias à Prefeitura do Paulista, mas ainda não teve retorno.

Abaixo, confira as instituições visitadas:

Escola Municipal Coronel João Pereira de Oliveira Filho

Creche Jesus de Nazaré

Escola Municipal João Fonseca de Albuquerque

Escola Municipal Pescador José Reis|

Centro Municipal de Educação e Desenvolvimento Infantil Irmã Linda|

Centro Municipal de Educação e Desenvolvimento Infantil Miriam Firmino da Veiga

Escola Municipal Governador Miguel Arraes de Alencar

Escola Municipal Rosa Amélia

Escola Municipal Professor Salvador Dimech

Escola Municipal Governador Carlos Wilson Campos

Escola Municipal Escritor Ariano Vilar Suassuna

Escola Municipal Ministro Etelvino Lins

Escola Municipal Brigadeiro Aldo Pinho Alves

Escola Municipal Marcílio Dias.

Foto: divulgação/Sinprof



Segundo o sindicato, após a fiscalização, os dados das 60 instituições de ensino serão exibidos para a categoria. O objetivo final é unir as informações em um relatório, que será enviado ao Ministério Público de Pernambuco, Tribunal de Contas do Estado de Pernambuco e à Secretaria de Educação do Município.

Veja também

Folha Pet Gato desaparecido reaparece encarando seu cartaz de "Procura-se"