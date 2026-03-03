A- A+

Guerra Mojtaba, filho de Ali Khamenei, é eleito líder supremo do Irã, diz emissora O líder supremo Ali Khamenei morreu no último sábado, 28 de fevereiro, em meio aos ataques dos Estados Unidos e Israel contra a cúpula do regime iraniano

A Assembleia de Especialistas do Irã elegeu Mojtaba, filho de Ali Khamenei, como o próximo líder supremo do país, informou nesta terça-feira (3) o canal de TV Iran International, que tem como foco o público iraniano e está baseado em Londres, no Reino Unido.

O líder supremo Ali Khamenei morreu no último sábado, 28 de fevereiro, em meio aos ataques dos Estados Unidos e Israel contra a cúpula do regime iraniano. Nesta terça, os ataques foram ampliados, com um bombardeio contra o prédio da Assembleia de Especialistas na cidade sagrada de Qom, onde 88 aiatolás deveriam se reunir para definir quem substituirá Khamenei.

Não está claro se os aiatolás estavam no prédio. A mídia estatal iraniana não confirmou se havia de fato algum religioso entre os mortos, mas, em Washington, o presidente americano, Donald Trump, declarou que, dos candidatos que seu governo havia considerado para a liderança do Irã, alguns já morreram.

"A maioria das pessoas que tínhamos em mente já morreu. Agora temos outro grupo, que também pode estar morto, segundo relatos. Então, teremos uma terceira onda. Em breve, não conheceremos mais ninguém", afirmou o presidente americano a repórteres na Casa Branca.

Na ocasião, Trump descartou indicar Reza Pahlavi, filho de Mohammad Pahlavi, que foi destronado pela Revolução Islâmica. Apesar de considerar Pahlavi "um cara legal", o mandatário dos EUA afirmou que provavelmente alguém de dentro do regime seria uma escolha mais apropriada. "Faz sentido colocar alguém que está presente, que é popular atualmente, se é que existe tal pessoa", considerou.

Quem é Mojtaba Khamenei, que seria novo líder supremo do Irã

Mojtaba Khamenei tem 56 anos e é o segundo filho mais velho de Ali Khamenei. Assim como o pai, ele é um aiatolá, ou seja, um clérigo de alto escalão dentro do islamismo xiita. Ele serviu o exército iraniano na Guerra Irã-Iraque, entre 1980 e 1988, e teria liderado a milícia paramilitar Basij na repressão aos protestos que ocorreram no país em 2009.

Mojtaba já era cotado como possível sucessor do pai antes mesmo do início da atual guerra no Oriente Médio. Ali Khamenei foi o segundo líder supremo do Irã após a Revolução Islâmica de 1979 e ficou no cargo de junho de 1989 até a data de sua morte, em 28 de fevereiro deste ano, durante os ataques conduzidos por americanos e israelenses.

Segundo o Iran International, Mojtaba teria sido eleito líder supremo sob pressão da Guarda Revolucionária. A Guarda Revolucionária é uma das instituições mais poderosas do Irã, tem como missão preservar o regime e a República Islâmica e conta com grande poderio militar. É uma entidade considerada conservadora entre os iranianos e, recentemente, passou a ser designada como terrorista por Estados Unidos, Israel, Argentina, Austrália, entre outros países.



