CARNAVAL 2026 Mombojó, Fundo de Quintal e Molejo: confira a programação do Polo Carmo neste domingo (15) Cidade tem mais um dia com atrações para todos os gostos

A folia não para no Carnaval de Olinda. Neste domingo (15), o Palco Pernambuco Meu País, no polo do Carmo, principal da cidade, recebe mais uma vez grandes nomes da música local e do Brasil.

Os destaques do dia são os grupos Fundo de Quintal e Molejo, que vão levar muita música, pagode e samba para o público.

Já dentre as atrações locais, o destaque vai para a banda Mombojó, que retorna ao Carnaval de Olinda com seus maiores sucessos, como "Cabidela" e "Casa Caiada". Integram ainda a programação os artistas Gangga Barreto, Isadora Melo e Eddie.

Confira, abaixo, a programação do Carnaval de Olinda 2026 - Polo Carmo (Palco Pernambuco Meu País):

Domingo (15)

Gangga Barreto

Isadora Melo

Fundo de Quintal

Mombojó

Eddie

Molejo

Segunda-feira (16)

Orquestra do Maestro Oseas com participação de Lais Sena

Maciel Salu

Maneva

Almerio

Siba

Lexa

Terça-feira (17)

Nailson Vieira

Leo da Bodega

Devotos

Academia da Berlinda

Orquestra de Bolso

Cordel do Fogo Encantado

