CARNAVAL 2026

Mombojó, Fundo de Quintal e Molejo: confira a programação do Polo Carmo neste domingo (15)

Cidade tem mais um dia com atrações para todos os gostos

Mombojó, Fundo de Quintal e Molejo na programação do Polo Carmo neste domingo (15)Mombojó, Fundo de Quintal e Molejo na programação do Polo Carmo neste domingo (15) - Foto: Luan Cardoso/Divulgação; Divulgação; Instagram/Reprodução

A folia não para no Carnaval de Olinda. Neste domingo (15), o Palco Pernambuco Meu País, no polo do Carmo, principal da cidade, recebe mais uma vez grandes nomes da música local e do Brasil.

Os destaques do dia são os grupos Fundo de Quintal e Molejo, que vão levar muita música, pagode e samba para o público.

Já dentre as atrações locais, o destaque vai para a banda Mombojó, que retorna ao Carnaval de Olinda com seus maiores sucessos, como "Cabidela" e "Casa Caiada". Integram ainda a programação os artistas Gangga Barreto, Isadora Melo e Eddie.

Confira, abaixo, a programação do Carnaval de Olinda 2026 - Polo Carmo (Palco Pernambuco Meu País):

Domingo (15)
Gangga Barreto
Isadora Melo
Fundo de Quintal
Mombojó
Eddie
Molejo

Segunda-feira (16)
Orquestra do Maestro Oseas com participação de Lais Sena
Maciel Salu
Maneva
Almerio
Siba
Lexa

Terça-feira (17)
Nailson Vieira
Leo da Bodega
Devotos
Academia da Berlinda
Orquestra de Bolso 
Cordel do Fogo Encantado

