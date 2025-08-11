A- A+

RIO DE JANEIRO "Momento chocante": jornais britânicos repercutem roubo a turistas com golpe "Boa noite, Cinderela" As vítimas teriam conhecido as mulheres na Lapa, no Centro do Rio, e, após serem dopadas teriam tido os celulares roubados e um prejuízo de R$ 116 mil

Enquanto a Polícia Civil do Rio investiga se três mulheres participaram de um golpe conhecido como "Boa Noite, Cinderela" contra dois turistas britânicos, o caso já repercute nos principais tabloides do Reino Unido. As vítimas teriam conhecido as mulheres na Lapa, no Centro do Rio, e, após serem dopadas teriam tido os celulares roubados e um prejuízo de R$ 116 mil. Veja abaixo o que os jornais dizem sobre o episódio:

'Esquema comum no Brasil'

O The Sun destacou a prática conhecida como golpe do 'Boa noite, Cinderela', e falou do horror vivido pelos turistas. Isso foi definido como um "momento chocante". A publicação diz ainda que "o esquema se tornou cada vez mais comum no Brasil", entre "profissionais do sexo e acompanhantes" que "usam Rohypnol, GHB — ou qualquer droga usada em estupro — para drogar turistas e roubá-las".

'Famosa praia de Ipanema'

Já o Daily Mail compartilhou o vídeo de um dos rapazes cambaleando e caindo na orla, e enfatiza a quantia que teria sido roubada pelas brasileiras. "O incidente aconteceu na famosa praia de Ipanema, no Rio de Janeiro", destaca a reportagem.

'Coquetel de drogas'

"Turista britânico desmaia em praia do Rio após mulher usar coquetel de drogas", enunciou o The Mirror, outro portal do Reino Unido. Eles reportaram, ainda, que os investigadores estão procurando as suspeitas.

O que se sabe do roubo a turistas com golpe 'Boa noite, Cinderela'?

A Polícia Civil do Rio de Janeiro investiga se três mulheres aplicaram o golpe conhecido como “Boa Noite, Cinderela” contra dois turistas britânicos. Segundo as vítimas, elas foram conhecidas em uma roda de samba na Lapa e, após passarem por bares na Zona Sul, uma das suspeitas teria oferecido uma caipirinha a um dos homens, que perdeu a consciência logo após beber. Imagens que circulam nas redes sociais registraram o momento em que um dos turistas desembarca de um táxi, caminha cambaleando pelo calçadão e cai desacordado na praia de Ipanema. Em seguida, as suspeitas fugiram no mesmo carro.





As vítimas relataram que, durante o período em que ficaram inconscientes, mais de 16 mil libras (R$ 116 mil) foram transferidas de suas contas bancárias. Elas foram socorridas e levadas para a UPA de Copacabana, onde permaneceram até recobrarem a consciência. Segundo a delegada Patricia Alemany, titular da Delegacia Especial de Apoio ao Turismo (Deat), esse tipo de crime costuma envolver o roubo de celulares, seguido de transações bancárias fraudulentas.

— É um crime super grave onde eles são dopados e elas roubam geralmente os celulares e fazem essas transações bancárias. Vamos prosseguir as investigações agora — disse.

Os turistas reconheceram como suspeitas Amanda Couto Deloca, 23 anos, Mayara Ketelyn Americo da Silva, 27, e Raiane Campos de Oliveira, 28. Raiane já foi investigada e condenada por um golpe semelhante contra um turista inglês em 2023, mas acabou absolvida pela 8ª Câmara Criminal no mês passado por falta de provas. Ela também é alvo de outras apurações relacionadas ao mesmo modus operandi. A reportagem não conseguiu contato com a defesa das suspeitas.

