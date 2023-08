A- A+

saúde Momento emocionante: vídeo mostra menino com malformação recebendo braço biônico do Homem de Ferro Equipamento que custa cerca de R$ 80 mil foi pago por um empresário britânico que se comoveu com a história de Louie

Nesta semana, um menino de sete anos que nasceu sem a mão direita conseguiu pela primeira vez realizar atividades como se alimentar após receber um braço biônico, temático do Homem de Ferro.

O feito foi possível após uma doação arcar com os cerca de R$ 80 mil necessários para a prótese de que Louie Morgan-Kemp precisava, desenvolvida pela empresa britânica Open Bionics.

Veja o vídeo:

I was lucky enough to witness the inspirational Louie receiving his ‘Hero Arm’ from @openbionics this week for @itvwestcountry - he’s an absolute hero! pic.twitter.com/lbdpvCkLTy

— Verity Wishart (@VerityWishart) August 24, 2023

Ao canal de televisão britânico ITV, a mãe de Louie, Hannah Morgan, de 32 anos, moradora do Reino Unido, celebrou o momento e disse acreditar que o braço biônico “lhe dará muito mais confiança e tornará sua vida mais fácil”.

"Ele tem lidado muito bem com a situação e tem sido muito resiliente, mas agora, à medida que envelhece, percebe que há coisas que ele não pode fazer e que seus amigos podem" contou.

Helder Gonçalves, da Open Bionics, disse que o modelo de “braço de herói” será importante justamente para que Louie consiga realizar tarefas do cotidiano:

"Serão coisas simples que você dá como certas, como pegar objetos, abrir portas, apertar botões."

A família de Louis havia iniciado uma vaquinha online para arrecadar o valor necessário pelo braço. Ao tomar conhecimento da história por meio da imprensa, o empresário britânico Billy Dixon, de 73 anos, ficou comovido e entrou em contato com Hannah. Por meio de mensagens, disse que pagaria o valor integral.

"Eu não conseguia pensar em não fazer isso, é da minha natureza fazer coisas assim", disse Billy em uma das mensagens.

A mãe de Louie disse ao Daily Mail, jornal britânico, estar extremamente grata pela doação. Desde que iniciou a campanha, ela conta que Louie sempre esteve muito animado, contando às pessoas que ganharia um “braço robótico”.

"Mas não esperávamos que isso acontecesse tão rapidamente" falou.

O braço da Open Bionics permite a movimentação de dedos mecânicos através do pressionamento de botões dentro da "manga" utilizando os músculos do braço.

Veja também

AVIAÇÃO Sistema de orientação de pousos deve voltar a operar plenamente em setembro no Aeroporto do Recife