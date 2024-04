Momento único: vídeo registra erupção vulcânica durante aurora boreal na Islândia

A- A+

Um vídeo que flagrou a aurora boreal surgindo por trás de uma erupção vulcânica na Islândia viralizou nas redes sociais. O vulcão em erupção fica na penísula de Reykjanes, próximo à cidade de Grindavik e está em atividade desde o fim de 2023.

Este vulcão na península entrou em erupção várias vezes no último ano, levando à declaração do estado de emergência no sul da Islândia em março. Moradores da área foram evacuados.

A aurora boreal é causada pela interação do vento solar – um fluxo de partículas carregadas que escapam do Sol – e do campo magnético e da atmosfera da Terra.

A junção destes fenômenos formou um espetáculo de luzes e formas.

O primeiro registro da junção da aurora boreal com a erupção vulcânica em forma de vídeo foi publicado no dia 29 de março. Apesar deste ser um evento raro na natureza, não é a primeira vez que ele é registrado no local.

Em 18 de dezembro, a estudante Sophie Malloy conseguiu fotografar a aurora boreal durante a erupção do mesmo vulcão enquanto voltava, de avião, de uma viagem com os pais.

Acredita-se que esta é a maior erupção dos últimos anos nesta região da Islândia, onde não foi registrada atividade vulcânica durante oito séculos, até 2021.

Atualmente existem 32 sistemas vulcânicos ativos no país situado acima de um ponto quente no Atlântico Norte. Em média, regista uma erupção a cada quatro a cinco anos.

