INFRAESTRUTURA Momentos antes de decolar, avião fica preso na pista do Aeroporto de Noronha após asfalto ceder De acordo com a Secretaria de Mobilidade e Infraestrutura de Pernambuco (Semobi-PE), o incidente não comprometeu a operação do terminal

Um avião da companhia Azul que se preparava para decolar para o Recife ficou preso na pista do Aeroporto de Fernando de Noronha depois que a pista cedeu.

Com o afundamento da pista, o trem de pouso do avião, um Embraer 195 E2, "atolou" no chão. O caso, registrado no início da manhã deste domingo (22), aconteceu durante o procedimento de pushback e impediu a decolagem da aeronave.

De acordo com a Secretaria de Mobilidade e Infraestrutura de Pernambuco (Semobi-PE), o incidente não comprometeu a operação do terminal, que segue funcionando normalmente.

Por meio de nota oficial, a secretaria também informou que "serão realizados reparos emergenciais imediatos no local do incidente, a fim de assegurar a plena integridade da infraestrutura aeroportuária".

A Semobi destacou ainda que "a pista de pouso e decolagem, requalificada e entregue pelo Governo de Pernambuco no primeiro semestre de 2025, permanece em plena funcionalidade, atendendo aos padrões técnicos exigidos pelos órgãos reguladores da aviação civil".

ANAC e Ministério de Portos e Aeroportos solicitam explicações

Após o ocorrido, o Ministério de Portos e Aeroportos e ANAC informaram que solicitaram ao Governo de Pernambuco esclarecimentos com relação à manutenção da pista de pousos e decolagens.

Além disso, também foram solicitadas informações sobre o pátio de aeronaves do Aeroporto.

Os órgãos destacaram ainda que as obras de requalificação do terminal aéreo estão sob gestão do Governo do Estado de Pernambuco, responsável pela execução dos serviços de melhorias.

