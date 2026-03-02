A- A+

Momentos-chave na guerra dos Estados Unidos contra o Irã O Pentágono lançou, no último sábado (28), ataques que destruíram centros iranianos de comando e controle

Depois de anos de planejamento e de várias semanas de reforço de forças militares no Oriente Médio, o presidente Donald Trump deu a ordem para que as forças armadas dos Estados Unidos atacassem o Irã.

O Pentágono lançou ataques que destruíram centros iranianos de comando e controle, arrasaram instalações de armazenamento e lançamento de mísseis e afundaram navios da Marinha.

A seguir, a AFP examina os momentos-chave da operação americana contra o Irã.

Deslocamento de tropas

Durante semanas, os Estados Unidos acumularam forças no Oriente Médio "para reforçar a dissuasão e fornecer ao presidente opções críveis caso fosse necessário agir", explicou nesta segunda-feira (2), em entrevista coletiva, o chefe do Estado-Maior Conjunto dos Estados Unidos, general Dan Caine.

"Esses movimentos garantiram que as forças americanas permanecessem posicionadas, protegidas e prontas para responder de maneira decisiva a qualquer ameaça", afirmou.

De acordo com Caine, o deslocamento inclui milhares de militares de todos os ramos, centenas de aviões de combate, dezenas de aviões-tanque e os porta-aviões USS Abraham Lincoln e USS Gerald Ford.

A ordem

A ordem para atacar chegou na sexta-feira à tarde, segundo o general. Foi emitida por Trump e transmitida pelo chefe do Pentágono, Pete Hegseth, ao Comando Central dos Estados Unidos (Centcom), responsável pelas forças americanas no Oriente Médio.

"O presidente ordenou: 'A Operação Fúria Épica está aprovada. Não há volta atrás. Boa sorte'", disse Caine.

O início

"Os primeiros a agir foram o US CYBERCOM e o US SPACECOM, aplicando efeitos não cinéticos, interrompendo, degradando e cegando a capacidade do Irã de ver, comunicar-se e responder", declarou Caine, em referência aos Comandos Cibernético e Espacial.

As principais operações de combate dos Estados Unidos começaram no sábado às 9h45 em Teerã (2h15 em Brasília).

"Mais de 100 aeronaves decolaram de terra e mar - caças, aviões-tanque, sistemas aerotransportados de alerta antecipado, plataformas de ataque eletrônico, bombardeiros procedentes dos Estados Unidos e plataformas não tripuladas - formando uma única onda sincronizada", segundo o general.

A Marinha americana também lançou mísseis de cruzeiro Tomahawk contra navios iranianos, enquanto integrantes do Exército "dispararam armas de precisão de ataque a distância", afirmou Caine.

O início da campanha "marcou a culminação de meses e, em alguns casos, anos de planejamento deliberado e aperfeiçoamento contra esse conjunto específico de alvos".

Os principais alvos

Caine afirmou que os Estados Unidos atingiram mais de mil alvos nas primeiras 24 horas da guerra.

"Na fase inicial, o objetivo do Centcom foi a seleção sistemática de alvos na infraestrutura de comando e controle dos iranianos, suas forças navais, posições de mísseis balísticos e sua infraestrutura de inteligência, projetada para atordoá-los e confundi-los", disse.

"As operações coordenadas nos domínios espacial e cibernético interromperam de maneira eficaz as comunicações e as redes de sensores em toda a área de responsabilidade, deixando o adversário sem capacidade de ver ou responder de forma eficaz", acrescentou.

Os objetivos

"Nossos objetivos militares são claros. Nossa missão é nos proteger e nos defender e, junto com nossos parceiros regionais, impedir que o Irã tenha capacidade de projetar poder para além de suas fronteiras e estar prontos para realizar ações posteriores quando for apropriado", declarou Caine.

No entanto, o prazo para concluir esses objetivos permanece aberto.

"Esta não é uma operação de uma única noite. Os objetivos militares atribuídos ao Centcom e à Força Conjunta levarão algum tempo para serem alcançados", afirmou o general.

"Esperamos sofrer mais baixas e, como sempre, trabalharemos para minimizar as perdas americanas".

Quatro militares americanos morreram desde o início da guerra. A agência humanitária Crescente Vermelho afirma que 555 pessoas foram mortas no Irã desde o início dos ataques.

