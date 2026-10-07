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Internacional Mongólia ordena 'vigilância' na fronteira com a Rússia devido a suspeita de peste pneumônica "Embora o nível de risco atual seja baixo, o Ministério da Saúde instruiu os órgãos competentes a adotarem medidas de precaução e a manterem vigilância e acompanhamento contínuos, a fim de prevenir possíveis riscos", afirmou o governo mongol

A Mongólia anunciou nesta quarta-feira (7) ter ordenado medidas de “vigilância sanitária” em sua fronteira com a Rússia diante da suspeita de que uma funcionária de um laboratório na Sibéria tenha morrido de peste.

“Embora o nível de risco atual seja baixo, o Ministério da Saúde instruiu os órgãos competentes a adotarem medidas de precaução e a manterem vigilância e acompanhamento contínuos, a fim de prevenir possíveis riscos”, afirmou o governo mongol.

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