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RIO DE JANEIRO Monique Medeiros deixa delegacia em direção ao presídio de Benfica Professora é acusada de envolvimento no homicídio do filho, Henry Borel, em 2021.

Monique Medeiros, que se entregou à 34ªDP (Bangu) na manhã desta segunda-feira após o Supremo Tribunal Federal determinar o restabelecimento de sua prisão preventiva, deixou a unidade às 12h em direção ao presídio de Benfica. O local funciona como triagem no sistema prisional no Rio antes do encaminhamento para uma penitenciária. A professora é acusada de envolvimento no homicídio do filho, Henry Borel, em 2021.

De acordo com o delegado Alexandre Netto, titular da 39ªDP, ela se apresentou à delegacia por volta de 9h, acompanhada dos advogados, que carregavam aos menos duas bolsas transparentes com pertences da ré. Na delegacia, Monique não falou nada em relação ao processo.

— Disse apenas que, no momento em que tomou conhecimento da medida do STF, fez contato com seus advogados para ajustar a sua apresentação espontânea. Recebemos a informação do restabelecimento da prisão na data de ontem e já iniciamos as diligências no intuito de cumprir a medida judicial. Foi nesse momento que a defesa comunicou que ela iria se entregar. Ela veio para essa unidade porque um dos endereços dela que constam no processo é aqui da região de Bangu — contou o delegado.





Após a prisão de Monique, Leniel Borel, pai de Henry e assistente de acusação no processo, disse que a medida é fundamental para a regularidade do processo.

— A decisão do STF é essencial e urgente para garantir o andamento regular do processo e proteger o julgamento contra manobras que tentam boicotar a Justiça. Ela também reconhece a legitimidade da minha atuação como assistente de acusação, na condição de pai do Henry e vítima direta de toda essa tragédia.

Segundo Leniel, o ministro Gilmar Mendes foi claro "ao apontar o risco que a soltura de Monique Medeiros representa para o processo e para as testemunhas, além de destacar a extrema gravidade e crueldade do crime".

— Por isso, ele também cobrou celeridade no julgamento. O que as defesas fazem, de forma reiterada, é afrontar a Justiça, a sociedade e a memória do meu filho. Eu não vou retroceder um milímetro na busca por Justiça. A Justiça é pelo Henry, mas interessa a toda a sociedade — afirmou.

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