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TUBARÕES Monitoramento captura primeiro tubarão de espécie associada a incidentes com banhistas na RMR Projeto capturou um tubarão-tigre de 1,45 metro de comprimento a aproximadamente 5 quilômetros da praia de Boa Viagem, Zona Sul do Recife

O programa de monitoramento de tubarões da Região Metropolitana do Recife (RMR) capturou, pela primeira vez desde a retomada das atividades, um tubarão-tigre, espécie historicamente associada a incidentes com banhistas no estado.

A captura foi feita na última sexta-feira (9), um mês após o reinício da fiscalização marinha na região, que esteve paralisada por 11 anos.



Segundo a Secretaria de Meio Ambiente de Pernambuco (Semas-PE), o animal capturado foi um macho jovem de 1,45 metro de comprimento. A captura aconteceu a aproximadamente 5 quilômetros da praia de Boa Viagem, Zona Sul do Recife, em uma área com cerca de 15 metros de profundidade.

O animal foi capturado durante as atividades do Projeto EcoTuba — Estratégias de Monitoramento e Prevenção de Incidentes com Tubarões no Litoral de Pernambuco, coordenado pelo Departamento de Pesca e Aquicultura (DEPAq) da Universidade Federal Rural de Pernambuco (UFRPE).

"A iniciativa reforça a importância da integração entre pesquisa científica, gestão pública e monitoramento ambiental para compreender a presença dos tubarões no litoral e aprimorar as medidas de prevenção, conciliando a segurança da população com a conservação da biodiversidade marinha", destacou a secretaria.

Após a captura, os especialistas cobrem os olhos do animal com um tecido escuro. Em seguida, o anzol é retirado para a realização de procedimentos como a medição do comprimento corpóreo, identificação do sexo, ultrassonografia em fêmeas para avaliação do estágio reprodutivo, e coleta de amostras de tecido e sangue, para análises genéticas e de biomonitoramento.

Depois disso, o animal recebe uma marca externa - tag ou etiqueta de marcação individual - com as informações de contato do projeto, que é fixada na base da primeira nadadeira dorsal, além de um transmissor interno, conhecido como microchip, implantado por meio de procedimento cirúrgico na região ventral.

Após passar por todos esses processos, o tubarão-tigre foi devolvido seguramente ao mar.

Três tubarões capturados

Este foi o terceiro espécime de tubarão capturado desde a retomada do projeto de monitoramento. As outras duas capturas foram feitas em Jaboatão dos Guararapes: a primeira foi de uma fêmea de tubarão-flamengo, recolhida nas proximidades da Praia de Piedade; a segunda, de um filhote de tubarão-rabo-seco, na área de Barra de Jangada, com marcação individual (tag plástica).

"As espécies identificadas não são consideradas potencialmente agressivas, mas o registro amplia o conhecimento sobre a fauna marinha, especialmente por também serem capturadas pela pesca artesanal", afirmou a secretaria.

Programa captura tubarão-tigre na RMR. - Foto: Semas-PE/Divulgação

Próximos passos

A Semas-PE informou ainda que a equipe deu continuidade no sábado (10) às atividades de campo, ampliando a coleta de dados para compreender os deslocamentos e os padrões de utilização dos ambientes costeiros por esses animais.

De acordo com o professor do Departamento de Pesca da UFRPE e coordenador do Projeto EcoTuba, Paulo Oliveira, o objetivo é fortalecer a produção de conhecimento científico e políticas públicas de monitoramento e prevenção de incidentes com tubarões.

“Com duração prevista de dois anos, a iniciativa utiliza técnicas de pesquisa, marcação e monitoramento para investigar os deslocamentos dos animais e sua utilização de diferentes áreas costeiras. A expectativa é marcar até 50 tubarões, produzindo informações que contribuam para ampliar o conhecimento sobre a dinâmica dessas espécies no litoral pernambucano”, explicou.

Retomada do monitoramento

O monitoramento foi retomado após dois incidentes com tubarão com grande repercussão na RMR em menos de 24 horas, em 31 de maio e 1º junho deste ano.

João Lucas Castor Nemezio Sales, de 11 anos, e Marcela Vitória de Lima, 19, tiveram membros amputados enquanto mergulhavam, respectivamente, nas praias de Piedade, em Jaboatão dos Guararapes, na Região Metropolitana do Recife, e de Boa Viagem, na Zona Sul da capital pernambucana.



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