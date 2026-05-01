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CHUVAS EM PERNAMBUCO "Monitoramento cauteloso e presente": Raquel Lyra faz balanço das chuvas que atingem Pernambuco A gestora relatou que 22 pessoas já foram resgatadas e que as autoridades seguem monitorando rios, encostas e demais áreas de risco

A governadora de Pernambuco, Raquel Lyra, fez um balanço das chuvas que atingem o estado. Diversos municípios estão em estado de alerta, em especial na Zona da Mata Norte e a Região Metropolitana do Recife (RMR).

A gestora relatou que 22 pessoas já foram resgatadas e que as autoridades seguem monitorando rios, encostas e demais áreas de risco.

Em trabalho conjunto do Corpo de Bombeiros e Defesa Civil, abrigos já foram abertos em colégios da rede estadual, disponibilizando apoio humanitário.





"Estamos com um monitoramento cauteloso e presente, com apoio efetivo dos municípios, para que a gente tenha o menor risco, seja na retirada de pessoas em alagamentos, com abrigos na ajuda humanitária e na utilização de máquinas para desobstrução de vias, como na BR-232 em Pombos e em algumas áreas da Zona da Mata Norte", detalhou a governadora Raquel Lyra.

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