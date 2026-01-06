A- A+

Segurança Monitoramento eletrônico ajuda na prisão de homens por violação de medidas protetivas em Paulista Casos aconteceram no início desta semana

A Secretaria de Administração Penitenciária e Ressocialização (Seap), por meio do Centro de Monitoramento Eletrônico de Pessoas (Cemep), realizou, nesta terça-feira (06), a prisão em flagrante de um homem por descumprimento de medida protetiva em caso de violência doméstica.

A ação ocorreu no município do Paulista, Região Metropolitana do Recife (RMR), contando com a atuação integrada da Polícia Penal (PP), Polícia Militar (PM) e da Polícia Civil (PC). Após a vítima registrar a ocorrência na delegacia local, os policiais penais do Cemep foram acionados e, por meio do monitoramento eletrônico, localizaram o agressor, que utilizava tornozeleira, efetuando a prisão em flagrante.

Também na mesma cidade, mas na última segunda-feira (05), policiais penais e militares realizaram a prisão em flagrante de outro suspeito pelo mesmo crime. A ação foi desencadeada após o Cemep identificar e rastrear o monitorado em situação de descumprimento da decisão judicial.

"Ressaltamos a importância da atuação integrada entre as forças de segurança no enfrentamento à violência contra a mulher, garantindo resposta rápida, maior proteção às vítimas e o efetivo cumprimento das medidas judiciais", disse o gerente do Cemep/Seap, Alony Santos.

