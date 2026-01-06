Ter, 06 de Janeiro

Segurança

Monitoramento eletrônico ajuda na prisão de homens por violação de medidas protetivas em Paulista

Casos aconteceram no início desta semana

Homens foram presos em flagrante por descumprimento de medida protetiva na cidade do Paulista, região metropolitana do Recife (RMR)Homens foram presos em flagrante por descumprimento de medida protetiva na cidade do Paulista, região metropolitana do Recife (RMR) - Fotos: divulgação Seap

A Secretaria de Administração Penitenciária e Ressocialização (Seap), por meio do Centro de Monitoramento Eletrônico de Pessoas (Cemep), realizou, nesta terça-feira (06), a prisão em flagrante de um homem por descumprimento de medida protetiva em caso de violência doméstica.

A ação ocorreu no município do Paulista, Região Metropolitana do Recife (RMR), contando com a atuação integrada da Polícia Penal (PP), Polícia Militar (PM) e da Polícia Civil (PC). Após a vítima registrar a ocorrência na delegacia local, os policiais penais do Cemep foram acionados e, por meio do monitoramento eletrônico, localizaram o agressor, que utilizava tornozeleira, efetuando a prisão em flagrante.

Também na mesma cidade, mas na última segunda-feira (05), policiais penais e militares realizaram a prisão em flagrante de outro suspeito pelo mesmo crime. A ação foi desencadeada após o Cemep identificar e rastrear o monitorado em situação de descumprimento da decisão judicial.

"Ressaltamos a importância da atuação integrada entre as forças de segurança no enfrentamento à violência contra a mulher, garantindo resposta rápida, maior proteção às vítimas e o efetivo cumprimento das medidas judiciais", disse o gerente do Cemep/Seap, Alony Santos.

