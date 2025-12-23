A- A+

CRIME Monitoramento eletrônico flagra violação de medida protetiva e leva à prisão em Lajedo Homem com tornozeleira eletrônica foi detido em flagrante após se aproximar da residência da vítima

A Secretaria de Administração Penitenciária e Ressocialização de Pernambuco (Seap/PE) identificou, na terça-feira (23), a violação de uma medida protetiva no município de Lajedo, no Agreste do Estado.

A irregularidade foi detectada pelo Centro de Monitoramento Eletrônico de Pessoas (Cemep), após um homem monitorado por tornozeleira eletrônica se aproximar da residência da vítima, contrariando determinação judicial.

Segundo o Cemep, o sistema apontou em tempo real o descumprimento da ordem que proibia contato e aproximação.

Diante da ocorrência, policiais penais do Centro acionaram imediatamente a Polícia Militar de Pernambuco (PMPE).

Equipes da PMPE se dirigiram ao local e efetuaram a prisão em flagrante do suspeito.

Durante a abordagem, os policiais constataram que o homem portava uma pistola.

A ação evidenciou a importância do monitoramento eletrônico aliado à atuação integrada das forças de segurança, garantindo resposta rápida, proteção à vítima e o cumprimento das decisões judiciais.

*Com informações da assessoria de imprensa

