Monólito misterioso aparece no País de Gales e levanta teorias se é obra de arte ou alienígena

Um monólito de aço de 3 metros de altura surgiu misteriosamente em uma colina na cidade de Hay Bluff, no País de Gales, na Europa, no último fim de semana.

O misterioso objeto foi encontrado por moradores da região durante uma caminhada. Nas redes sociais, teorias questionam se a estátua poderia ser obra de alienígenas ou apenas uma instalação de arte.

Richard Haynes, que tirou fotos do objeto quando corria na área, contou, em entrevista ao WalesOnline, que, ao avistar o monólito, o achou "bizarro" e pensou que poderia se tratar de uma pesquisa científica para coleta de água da chuva.

"Então percebi que era muito alto e estranho para isso. Fui até ele e tinha pelo menos 3 metros de altura e era triangular, definitivamente de aço inoxidável. Era oco e imagino que bem leve. Leve o suficiente para que duas pessoas possam carregá-lo e plantá-lo no chão", afirmou Richard.

Ele disse também que percorre a rota com frequência e nunca tinha visto o monólito antes. Segundo ele, um amigo esteve no local há duas semanas e também não viu o objeto.

"Percebi que ele apareceu recentemente e desapareceu depois de alguns dias [...] Não sei sobre isso, mas está claro que alguém teria que cavar um grande buraco para enterrá-lo", declarou.

Outros avistamentos semelhantes, também de aço, surgiram em 2020, em áreas rurais da Europa e em Utah, nos Estados Unidos. Um na Romênia, na cidade de Piatra Neamt, outro na praia de Sa Conca, na Espanha, e mais um na Turquia - os dois últimos em 2021.

Segundo o jornal britânico Metro, o grupo de arte “O Artista Mais Famoso”, fundado pelo artista norte-americano Matty Mo, reivindicou, na época, o crédito das estátuas de metal.

