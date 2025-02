Montagem de arquibancada na avenida Dantas Barreto modifica itinerário de ônibus; veja as alterações

A- A+

Devido à montagem da arquibancada para o desfile das escolas de samba do Carnaval do Recife 2025, o transporte público no bairro de Santo Antônio, no Centro da Cidade, passará por alterações a partir desta terça-feira (13).

O Consórcio de Transporte Metropolitano (CTM) informou que algumas paradas de ônibus e itinerários sofrerão mudanças temporárias.

As modificações ocorrerão no canteiro central da avenida Dantas Barreto, no trecho entre as ruas Siqueira Campos e Primeiro de Março. As paradas seletivas localizadas nesse ponto, para as linhas que seguem no sentido Praça da República/Pracinha do Diário, serão modificadas.

Usuários que tiverem dúvidas, sugestões ou reclamações podem entrar em contato com a Central de Atendimento ao Cliente do CTM, disponível das 7h às 19h, pelo telefone 0800 081 0158.

Informações detalhadas sobre mudanças temporárias no itinerário e pontos de embarque e desembarque podem ser consultadas no site oficial www.granderecife.pe.gov.br.

Confira as alterações:

O PED SELETIVO 180237, localizado no canteiro central, lado oposto à Faculdade Uninassau (Edifício JK), deixará de ser atendido pelas linhas 621 – Alto Treze de Maio (Príncipe), 1971 – Amparo e 4137 – UR-011 (Cais de Santa Rita) – Via PCR, que passarão a atender às seguintes paradas:

As linhas 621 – Alto Treze de Maio (Príncipe) e 1971 – Amparo terão seu embarque/desembarque no PED SELETIVO 180207, localizado no canteiro da Av. Dantas Barreto (pista leste), junto à estação do BRT Praça da República.

Outra opção para os usuários dessas linhas é o PED SELETIVO 180230, localizado na calçada da Av. Nossa Senhora do Carmo, um pouco antes da interseção com a Rua do Fogo, onde já para normalmente.

A linha 4137 – UR-011 (Cais de Santa Rita) – Via PCR atenderá o PED SELETIVO 180222, que já faz parte de seu itinerário regular e está localizado na pista oeste da Av. Dantas Barreto, logo após a interseção com a Rua Nova, defronte ao Banco Santander.

O PED SELETIVO 180213, localizado também no canteiro central, lado oposto à Faculdade Uninassau (Edifício JK), deixará de ser atendido pelas linhas 1911 – Ouro Preto (Cohab) e 1946 – TI Igarassu (BR-101), que passarão a atender às seguintes paradas seletivas:

PED SELETIVO 180207, localizado na Av. Dantas Barreto (pista leste), no canteiro central, junto à estação do BRT Praça da República.



PED SELETIVO 180230, localizado na calçada da Av. Nossa Senhora do Carmo, um pouco antes da interseção com a Rua do Fogo, onde a linha 1946 – TI Igarassu (BR-101) já para normalmente.



O PED SELETIVO 180214, localizado também no canteiro central, no lado oposto à Rua Marquês do Recife, deixará de ser atendido pelas linhas 822 – Jardim Brasil I (Cruz Cabugá) e 824 – Jardim Brasil II (Cruz Cabugá), que passarão a atender às seguintes paradas seletivas:

PED SELETIVO 180207, localizado na Av. Dantas Barreto (pista leste), no canteiro central, junto à estação do BRT Praça da República.



PED SELETIVO 180230, localizado na calçada da Av. Nossa Senhora do Carmo, um pouco antes da interseção com a Rua do Fogo.



O PED SELETIVO 180215, localizado também no lado oposto à Rua Marquês do Recife, deixará de ser atendido pelas linhas 229 – Marcos Freire (Opcional), 1921 – Ouro Preto (Jatobá I) e 1926 – Ouro Preto (Jatobá II), que passarão a atender às seguintes paradas seletivas:

A linha 229 – Marcos Freire (Opcional) terá seu embarque/desembarque no PED SELETIVO 180222, localizado na pista oeste da Av. Dantas Barreto, logo após a interseção com a Rua Nova, defronte ao Banco Santander.

Outra opção para os usuários dessa linha é o PED SELETIVO 180230, localizado na calçada da Av. Nossa Senhora do Carmo, um pouco antes da interseção com a Rua do Fogo, onde já para normalmente.

As linhas 1921 – Ouro Preto (Jatobá I) e 1926 – Ouro Preto (Jatobá II) terão seu embarque/desembarque no PED SELETIVO 180207, localizado na Av. Dantas Barreto (pista leste), no canteiro central, junto à estação do BRT Praça da República, e no PED SELETIVO 180230, localizado na calçada da Av. Nossa Senhora do Carmo, um pouco antes do cruzamento com a Rua do Fogo.

