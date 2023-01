Montagem de palco no Cais da Alfândega para o Carnaval 2023 muda percurso de ônibus

A- A+

Com a montagem de palco para o Carnaval no Cais da Alfândega, no Bairro do Recife, dez linhas de ônibus que trafegam pelo local terão, a partir desta terça-feira (24), seus percursos temporariamente modificados.



Confira, abaixo, quais são as linhas e por onde deverão passar até a retirada dos equipamentos e liberação da pista.

018 – Brasília Teimosa - Via PCR

071 – Candeias - Via PCR

107 – Circular (Cabugá/Prefeitura)

168 – TI Tancredo Neves (Conde da Boa Vista) - Via PCR

611 – Alto José do Pinho

612 – Morro da Conceição

622 – Vasco da Gama (Cabugá)

631 – Nova Descoberta (Cabugá) – Via PCR

642 – Guabiraba (Córrego do Jenipapo)

...Cais do Apolo, giro à direita na Ponte Maurício de Nassau, Rua Primeiro de Março, Rua do Imperador...



722 – Campina do Barreto

...Cais do Apolo, giro à direita na Ponte Maurício de Nassau, Rua Primeiro de Março, Av. Guararapes...

Em caso de dúvidas, sugestões e reclamações,o Grande Recife Consórcio de Transporte Metropolitana informa que o usuário pode entrar em contato com a Central de Atendimento ao Cliente, das 7h às 19h, no número 0800 081 0158, apenas para chamadas de telefone fixo, e o Whatsapp (99488.3999), das 05h30 às 21h30, para mensagens de texto, áudio, fotos ou vídeos....

