A- A+

Mobilidade Montagem do camarote do Galo da Madrugada muda itinerário de ônibus na av. Dantas Barreto, no Recife Mudança acontece a partir das 22h desta terça-feira (23)

A partir das 22h desta terça-feira (23), o itinerário dos ônibus que circulam na pista Leste da avenida Dantas Barreto, na área central do Recife, será alterado para a montagem do camarote oficial do Galo da Madrugada.



De acordo com o Grande Recife Consórcio de Transporte, 10 linhas deixarão de circular na pista Leste (da esquerda), que compreende a área entre o Banco do Brasil e a avenida Nossa Senhora do Carmo.



Com a mudança temporária, os ônibus deixarão de circular pela av. Dantas Barreto e passarão a trafegar pela rua do Imperador Pedro II, atendendo às paradas provisórias instaladas em frente à Igreja de São Francisco, lado oposto ao banco Santander e ao lado da Igreja do Divino Espírito Santo.

Confira as linhas afetadas e o novo itinerário:

513 – Córrego da Areia

711 – Alto do Pascoal

722 – Campina do Barreto

723 – Cajueiro

724 – Chão de Estrelas

746 – Alto do Capitão



Itinerário atual: ...Av. Princesa Isabel, Ponte Princesa Isabel, Rua do Sol, Praça da República, giro à direita na pista Leste da Av. Dantas Barreto, Av. Nossa Senhora do Carmo, Av. Martins de Barros, Ponte Maurício de Nassau….

Alteração do itinerário: ...Av. Princesa Isabel, Ponte Princesa Isabel, Rua do Sol, Praça da República, Rua do Imperador Pedro II (Parada 01 – Em frente à Igreja de São Francisco, lado oposto ao Santander) (Parada 04 - Ao lado da Igreja do Divino Espírito Santo), Av. Nossa Senhora do Carmo, Av. Martins de Barros, Ponte Maurício de Nassau….

Os atendimentos Via PCR das linhas 513, 711, 724 e 746 também deverão seguir esta alteração de percurso, ou seja, passar a circular pela Rua do Imperador Pedro II.

612 – Morro da Conceição (Cruz Cabugá)

621 – Alto Treze de Maio (Príncipe)

622 – Vasco da Gama (Cruz Cabugá)

642 – Guabiraba (Córrego do Jenipapo)

Itinerário atual: ...Av. Princesa Isabel, Ponte Princesa Isabel, Rua do Sol, Praça da República, giro à direita na pista Leste da Av. Dantas Barreto, Av. Nossa Senhora do Carmo, Av. Martins de Barros, Cais de Santa Rita, via de acesso ao Terminal de Santa Rita, Terminal de Santa Rita...

Alteração do itinerário: ...Av. Princesa Isabel, Ponte Princesa Isabel, Rua do Sol, Praça da República, Rua do Imperador Pedro II (Parada 01 – Em frente à Igreja de São Francisco, lado oposto ao Santander) (Parada 04 - Ao lado da Igreja do Divino Espírito Santo), Rua da Praia, Travessa Arsenal de Guerra, Av. Martins de Barros, Cais de Santa Rita, via de acesso ao Terminal de Santa Rita, Terminal de Santa Rita…

Os atendimentos Via PCR das linhas 612, 622 e 642 também deverão seguir esta alteração de percurso, ou seja, passar a circular pela Rua do Imperador Pedro II.

Paradas que deixarão de ser atendidas:

A parada 180207, localizada na pista Leste da Av. Dantas Barreto, no canteiro central próximo à Estação de BRT Praça da República, deixará de ser atendida pelas seguintes linhas:

513 – Córrego da Areia

612 – Morro da Conceição (Cruz Cabugá)

622 – Vasco da Gama (Cruz Cabugá)

642 – Guabiraba (Córrego do Jenipapo)

711 – Alto do Pascoal

722 – Campina do Barreto

723 – Cajueiro

724 – Chão de Estrelas

746 – Alto do Capitão

A parada 180397, localizada na pista Leste da Av. Dantas Barreto, no canteiro central próximo à Estação de BRT Nossa Senhora do Carmo, deixará de ser atendida pelas seguintes linhas:

711 – Alto do Pascoal

722 – Campina do Barreto

723 – Cajueiro

724 – Chão de Estrelas

746 – Alto do Capitão

A parada 180230, localizada na Av. Nossa Senhora do Carmo, um pouco antes do cruzamento com a Rua do Fogo, deixará de ser atendida pelas seguintes linhas:

513 – Córrego da Areia

612 – Morro da Conceição (Cruz Cabugá)

621 – Alto Treze de Maio (Príncipe)

622 – Vasco da Gama (Cruz Cabugá)

642 – Guabiraba (Córrego do Jenipapo)

A parada 180237, localizada na pista Leste da Av. Dantas Barreto, no canteiro central lado oposto à Faculdade UniNassau (Edifício JK), deixará de ser atendida pela seguinte linha:

621 – Alto Treze de Maio (Príncipe)

Serão desativadas as seguintes paradas seletivas, localizadas no canteiro central da pista Leste da Av. Dantas Barreto (pista da esquerda), no trecho compreendido entre o Banco do Brasil e a Av. Nossa Senhora do Carmo, que será interditado para a montagem do camarote do Galo da Madrugada:

Parada 180225: que é o Ponto de Retorno da linha 185 – TI Cabo, que passará a ser no Terminal Cais de Santa Rita, com a seguinte mudança de itinerário:

Itinerário atual: ...Av. Sul, Cais de Santa Rita (Via da Beira Mar), Av. Martins de Barros, Rua Siqueira Campos, Av. Dantas Barreto (Pista Leste), Av. Nossa Senhora do Carmo, Av. Martins de Barros, Cais de Santa Rita (Via da Beira Mar), Via de acesso ao Terminal Cais de Santa Rita, Terminal Cais de Santa Rita, Cais de Santa Rita (Via da Beira Mar), Via de acesso ao Terminal Cais de Santa Rita, Cais de Santa Rita (Via da Feira Livre), Cais de Santa Rita (Via da Beira Mar), Travessa do Forte, Rua São João, Av. Dantas Barreto, Av. Sul...

Alteração provisória do itinerário: ...Av. Sul, Cais de Santa Rita (Via da Beira Mar), Via de acesso ao Terminal Cais de Santa Rita, Terminal Cais de Santa Rita, Cais de Santa Rita (Via da Beira Mar), Via de acesso ao Terminal Cais de Santa Rita, Cais de Santa Rita (Via da Feira Livre), Cais de Santa Rita (Via da Beira Mar), Travessa do Forte, Rua São João, Av. Dantas Barreto, Av. Sul…

Parada 180226: que é o Ponto de Retorno das linhas 1973 - Casa Caiada e 1993 – Conjunto Praia do Janga.



Esta linha passará a atender às seguintes paradas seletivas:

- Parada 180207, localizada na Av. Dantas Barreto (pista Leste), no canteiro central, junto à Estação de BRT Praça da República;

- Parada 180230, localizado na Av. Nossa Senhora do Carmo, um pouco antes do cruzamento com a Rua do Fogo;

- Parada 180397, que é o Ponto de Retorno da linha 1967 – TI Igarassu (Dantas Barreto).



Esta linha passará a atender à parada 180230, localizado na Av. Nossa Senhora do Carmo, um pouco antes do cruzamento com a Rua do Fogo;

O Grande Recife ressalta que a linha 1967 – TI Igarasu ( Dantas Barreto) continuará atendendo normalmente a parada 180207, localizada na Av. Dantas Barreto (pista Leste), no canteiro central, junto à Estação de BRT Praça da República.

Veja também

INTERNACIONAL Elon Musk visita Auschwitz e se defende de polêmica antissemita na Polônia