Carnaval 2025 Carnaval: Montagem do Galo Gigante entra na reta final; estrutura ficará de pé na quarta-feira (26) Com 32 metros, esse será o maior Galo da história do Carnaval e o único 100% sustentável

O Galo Cidadão Ecológico do Carnaval do Recife deste ano vai entrar para a história. Com 32 metros, a estrutura é inteiramente sustentável, feito de materiais reutilizáveis e recicláveis.

Montada no espaço do Arte Plenna junto ao Atelier Leopoldo Nóbrega, em Água Fria, na Zona Norte do Recife, a estrutura conta com peças confeccionadas de garrafas pet, pneus, lonas de outdoor, lonas de cortina, canos PVC e muitos outros equipamentos sustentáveis.

A designer e produtora executiva Germana Xavier, responsável do projeto arquitetônico do Galo Gigante e uma das mentoras do projeto, revelou o principal desafio encontrado para a construção artística da escultura.

“O Galo trouxe um grande desafio, principalmente na captação de matéria-prima, pois dependíamos da participação das pessoas. Sem esse envolvimento, seria impossível alcançar o objetivo. Começamos com campanhas, sem poder revelar tudo no início, já que precisávamos do lançamento oficial da prefeitura para seguir com as ações."

"Para mim, como produtora, o design paramétrico foi outro desafio, pois é um conceito novo que traz o pontilhismo de forma matemática. Transformamos o Maracatu em um pontilhismo para vestir o Galo Gigante, com as garrafas PET virando as lantejoulas dessa tapeçaria”, comunicou.

Ela ainda explicou detalhes da complexidade dos materiais e como cada peça precisou ser milimetricamente calculada na montagem final da estrutura.

“Posicionar as peças milimetricamente foi complexo, pois o Galo tem peças curvas, o que exige modelagem tridimensional. Conseguimos planificar e criar mapas para isso. Ao todo, usamos quase 20 mil peças no corpo e no jardim, feitos com lona reciclada e doações de parceiros”, concluiu.

Galpão onde está sendo montada a estrutura do Galo da Madrugada, no bairro de Água Fria, em Recife

O artesão e artista plástico Leopoldo Nóbrega, um dos responsáveis pela obra, comentou sobre a mensagem principal que a confecção e a construção do Galo deste ano pretende passar:

“Queremos mostrar ao folião que ele pode brincar o Carnaval com a consciência limpa e tranquila, sabendo que está fazendo parte dessa maratona de mudança comportamental. Queremos que as pessoas compreendam o impacto que temos dentro desse ambiente coletivo e no planeta."

"Esse é o ano do COP 30 no Brasil, uma comemoração da conquista dos olhares voltados para o impacto climático. O Galo entra como um mascote nessa expectativa de que o mundo chegue a um consenso, a um denominador comum, seja em políticas públicas ou privadas, e leve essa mensagem para a casa do indivíduo", ressaltou.

A Secretária de Cultura da Prefeitura do Recife, Milu Megale, relatou a importância do novo Galo Gigante e como ele irá impactar positivamente o Carnaval do Recife.

"Esse Galo, esse ano, é 100% sustentável. Temos flores que vão do pé até a crista, feitas inteiramente de material reciclado, como lonas reutilizadas e pneus que iam acabar em rios ou em outros lugares. Também usamos garrafas PET, que têm um índice de poluição gigantesco."

"Está tudo aqui feito com muito carinho. As flores recicladas com materiais e latas, tudo 100% reciclado. Esse é o maior Galo já colocado na ponte e vai ficar por mais tempo, cheio de significado", comunicou.

Ela ainda comentou que o Galo ficará até o domingo seguinte do Carnaval, 9 de março, ressaltando que quem perder a folia, ainda pode presenciar a escultura dias depois.

“Ele vai subir na quarta-feira, às 20 horas, fazendo uma subida linda. Vai permanecer lá até o domingo seguinte, oferecendo a chance para quem não curtiu o Carnaval ou perdeu a festa de poder vê-lo”, concluiu.

