CARNAVAL 2024 Montagem do Galo Gigante na Ponte Duarte Coelho atrai foliões em busca de uma prévia do Carnaval Estrutura será erguida na quarta-feira (7), às 20h30

O Galo Gigante da Paz segue sendo montado na Ponte Duarte Coelho, no Centro do Recife. A montagem, que teve início no último sábado (3), continua até a próxima quarta-feira (7), quando a estrutura será erguida às 20h30.

Antes da conclusão, no entanto, diversas pessoas já se aglomeram na ponte em busca de uma foto com o principal personagem do Carnaval do Recife. Esse é o caso de Magda Maria, aposentada de 70 anos que veio à Ponte Duarte Coelho na manhã desta segunda-feira (5) e se surpreendeu com o Galo. "Ele está muito bonito neste ano, com uma mensagem de paz que é muito importante", disse ela.

O Galo Gigante também atrai pessoas de fora do Recife, como o servidor público Edmilson Santos, 59 anos, natural de Escada, município do interior de Pernambuco. Ele chegou à capital no último sábado e já se prepara para passar a folia na cidade. "O Galo deste ano está realmente muito bonito. Já tenho presença confirmada no sábado de desfile e vou aproveitar muito para curtir o Carnaval neste ano", afirmou.

"É importante que todo mundo se atente que, nesse momento, o Galo está chegando com uma mensagem de paz e amor para todos. É muito melhor do que as confusões que acontecem todos os anos", comentou Severino da Paz, folião da capital pernambucana.

Mobilidade

A operação “Galo Gigante” prevê algumas alterações na cidade, com bloqueio da Ponte Duarte Coelho para a montagem da estrutura. As alterações são realizadas pela Secretaria de Política Urbana e Licenciamento do Recife e da Autarquia de Trânsito e Transporte Urbano (CTTU),

Bloqueios foram montados na avenida Conde da Boa Vista/rua da Aurora, rua do Sol/Ponte Duarte Coelho e avenida Dantas Barreto/avenida Guararapes.



Na manhã desta segunda-feira (5), o fluxo de veículos era alto, mas transtornos não foram causados.

A Ponte Duarte Coelho deve ser reaberta após a desmontagem de toda a estrutura, prevista para a Quarta-Feira de Cinzas (14).

Com a interdição da ponte, 131 linhas de ônibus - 84 convencionais, 7 BRTs e 40 bacuraus - que circulam pelo Centro do Recife tiveram seus itinerários temporariamente modificados.

Para acomodar os usuários afetados pelas mudanças no percurso, cerca de 36 pontos de embarque e desembarque de passageiros passaram por alterações. Nos trechos interditados, há agentes do Grande Recife Consórcio de Transportes para orientação da população a respeito das mudanças.

Nova numeração das paradas provisórias. - Foto: Alexandre Aroeira/Folha de Pernambuco

As 36 paradas da área que sofreram alteração receberam uma numeração nova, com algarismos de 1 a 36, que indica onde a linha desejada deverá parar provisoriamente. Os profissionais também distribuem panfletos com as informações e indicações necessárias.

A recomendação atual é que os passageiros embarquem nos ônibus no mesmo ponto em que desembarcaram, facilitando a adaptação a essas mudanças temporárias.

