Recife Montagem para desfile das escolas de samba muda itinerário de ônibus no Centro do Recife; confira Mudanças ocorrerão no canteiro central da via, no trecho entre a rua Siqueira Campos e a rua Primeiro de Março

Mais um trecho da avenida Dantas Barreto, no Centro do Recife, será interditado para a preparação do Carnaval, afetando na circulação do transporte público.



A partir das 8h desta quinta-feira (25), os ônibus com parada no canteiro central da via, no trecho entre a rua Siqueira Campos e a rua Primeiro de Março, terão suas paradas e itinerários alterados.



Segundo o Grande Recife Consórcio de Transporte, as mudanças ocorrerão para o início da montagem da arquibancada para o desfile das Escolas de Samba do Carnaval do Recife 2024.



Confira os pontos de ônibus e linhas afetadas a partir desta quinta (25):

a) Parada 180237, localizada no canteiro central, lado oposto à Faculdade UniNassau (Edifício JK), deixará de ser atendida pela linha 1971 – Amparo, que passará a atender às seguintes paradas:

- 180207, localizada na av. Dantas Barreto (pista Leste), no canteiro central, junto à Estação de BRT Praça da República;

- 180230, localizada na calçada da av. Nossa Senhora do Carmo, um pouco antes da interseção com a rua do Fogo.



b) Parada 180213, localizada também no canteiro central, lado oposto à Faculdade UniNassau (Edifício JK), deixará de ser atendida pela linha 1911 – Ouro Preto (Cohab), que passará a atender às seguintes paradas:

- 180207, localizada na av. Dantas Barreto (pista Leste), no canteiro central, junto à Estação de BRT Praça da República;

- 180230, localizada na calçada da av. Nossa Senhora do Carmo, um pouco antes da interseção com a rua do Fogo.

c) Parada 180214, localizada no lado oposto à rua Marquês do Recife, deixará de ser atendida pelas linhas 822 – Jardim Brasil I (Cruz Cabugá) e 824 – Jardim Brasil II (Cruz Cabugá), que passarão a atender às seguintes paradas:

- 180207, localizada na av. Dantas Barreto (pista Leste), no canteiro central, junto à Estação de BRT Praça da República;

- 180222, localizada na av. Dantas Barreto (pista Oeste), na calçada defronte ao Banco Santander, nº 512, logo após a interseção com a rua Nova.



d) Parada 180215, localizada também no lado oposto à rua Marquês do Recife, deixará de ser atendida pelas linhas 1921 – Ouro Preto (Jatobá I) e 1926 – Ouro Preto (Jatobá II), que passarão a atender às seguintes paradas:

- 180207, localizada na av. Dantas Barreto (pista Leste), no canteiro central, junto à Estação de BRT Praça da República;

- 180230, localizada na calçada da av. Nossa Senhora do Carmo, um pouco antes do cruzamento com a rua do Fogo.



O Grande Recife lembra que, em caso de dúvidas, sugestões ou reclamações, o usuário deve entrar em contato com a Central de Atendimento ao Cliente do Consórcio, das 7h às 19h, pelos números 0800 081 0158/3182-5512/5518.

Desde as 22h dessa terça-feira (23), 10 linhas deixaram de circular na pista Leste (da esquerda), da avenida Dantas Barreto, no trecho entre o Banco do Brasil e a avenida Nossa Senhora do Carmo, para a montagem do camarote oficial do Galo da Madrugada.

