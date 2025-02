A- A+

MUNDO Montanha na China com "rosto de cachorro" se torna viral Pico fica ao longo do maior rio do país, o Yangtze

Uma montanha, apelidada de "montanha dos filhotes", que fica na cidade de Yichang, na China, chamou a atenção nas redes sociais. De acordo com o portal de notícias inglês Sky News, a publicação foi feita por um designer na plataforma chinesa Weiboo.

Guo Qingshan, de Xangai, postou a foto durante as férias, no Dia dos Namorados, após perceber que a montanha parecia uma cabeça de cachorro apoiada no chão, com o focinho pousado na água.





O post recebeu 120 mil curtidas em 10 dias no aplicativo Weibo. Segundo o periódico, a hashtag #xiaogoushan (montanha de filhotes em chinês) atraiu milhões de visualizações.

"Foi tão mágico e fofo. Fiquei tão animado e feliz quando o descobri [...] A postura do filhote é como se estivesse bebendo água, ou olhando para algum peixe. Também parece que está protegendo silenciosamente o Rio Yangtze", disse Qingshan.

A montanha no Condado de Zigui, em Yichang, fica ao longo do maior rio da China, o Yangtze, e do terceiro maior rio do mundo, e pode ser vista de um mirante.

Veja também