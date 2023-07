Montanha-russa apresenta problema e deixa visitantes presos a 20 metros de altura; vídeo

A- A+

Um carrinho usado em uma montanha-russa travou com diversos visitantes durante um passeio em Essex, na Inglaterra. Um vídeo que circula nas redes sociais mostra o veículo já travado quando estava perto de encerrar uma das rampas do brinquedo, deixando as pessoas a bordo presas em 90º.

Equipes de resgate tiveram de usar um elevador de plataforma para retirar as pessoas que ficaram presas ao brinquedo, chamado The Rage, que pertence ao parque temático Southend Adventure Island, segundo o Daily Mail.

A Adventure Island é descrita pelo site TripAdvisor, especializado em avaliações de destinos turísticos, como o parque de diversões “número 1 do Reino Unido com entrada gratuita”. As avaliações no portal são feitas baseadas na opinião do público que frequentou o local.

Curiosamente, o brinquedo que apresentou o problema foi considerado, de acordo com o site do parque temático, o "maior e melhor" passeio, por “seus loops, reviravoltas e "velocidades absolutas"”.

