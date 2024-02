A- A+

SÃO PAULO Montanha-russa tem parada técnica e visitantes são retirados no meio do percurso, no Hopi Hari Frequentadores desceram do brinquedo a pé neste sábado (10); Hopi Hari disse que houve falha no painel da atração durante o percurso

Um grupo de visitantes que andava na montanha-russa Montezum, no Hopi Hari de Vinhedo, interior de São Paulo, na tarde de sábado (10), teve que descer do brinquedo a pé após a atração sofrer um erro no painel e ser paralisada. A saída dos passageiros demorou cerca de 40 minutos.



A atração estava subindo a primeira parte, em que os carrinhos são puxados por uma corrente. Devido à parada, os frequentadores tiveram que descer do brinquedo a pé, pelas escadas laterais. Ninguém ficou ferido.

Por meio de nota, a direção do Hopi Hari informou que foi necessário retirar os passageiros da atração para que uma correção técnica fosse feita após um erro no painel da montanha-russa, a fim de que o brinquedo voltasse a funcionar com total segurança.



"Por medida de segurança, seguindo todos os protocolos, devido a uma parada técnica na atração Montezum, foi necessário fazer um desembarque fora de posição, ou seja, retirar os passageiros da atração, para que fosse possível ser feito a correção técnica e retornar a atração com total segurança", diz o comunicado.

Ainda de acordo com a direção, o procedimento "é normal em qualquer parque por se tratar de uma atração radical".



A montanha-russa

A Montezum é a maior, mais extensa e mais rápida montanha-russa de madeira da América Latina. Ela tem 42,4 metros de altura, 1030,2 metros de extensão e uma velocidade de 103 km/h.

