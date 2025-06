A- A+

Um alpinista malaio foi resgatado no Monte Rinjani, em Lombok, na Indonésia, poucos dias após a morte da brasileira Juliana Marins no local.

Segundo o portal indonésio Jakarta Globe, o homem, identificado como NAH, teria escorregado em uma área úmida e rochosa da trilha, a cerca de 200 metros da ponte que dá no Lago Segara Anak, na tarde de sexta-feira (27).

Em comunicado divulgado neste sábado (28), o chefe da Agência do Parque Nacional do Monte Rinjani informou que a evacuação foi rápida, e que as equipes receberam relatos sobre o ocorrido via grupos de escalada no WhatsApp. O turista foi carregado em uma maca por uma rota alternativa usada em casos de urgências médicas.

Ele estava consciente, e foi examinado no centro de saúde da comunidade de Senaru, onde foram constatadas apenas pequenas escoriações na cabeça. Segundo o boletim, o alpinista retornou ao seu grupo, chegando a visitar as cachoeiras de Senaru.

No comunicado, o chefe de segurança também reforçou a importância das operadoras de turismo licenciadas e dos guias locais para a segurança dos aventureiros, com instruções claras e supervisão nos trechos mais arriscados. “Estamos gratos pelo fato de o alpinista estar em segurança e esperamos que não haja mais incidentes como o caso de Juliana Marins”, finaliza.

