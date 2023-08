Monumento em memória aos homossexuais perseguidos pelo nazismo é vandalizado em Berlim

A- A+

Um monumento em memória aos homossexuais perseguidos pelo nazismo foi vandalizado em Berlim, informou a polícia à AFP nesta terça-feira (15).

O ato ocorreu no sábado (12) quando um desconhecido lançou um objeto em chamas na direção do monumento, que não pegou fogo, segundo as Forças Armadas, que abriram uma investigação.

A mesma pessoa colou cartazes no monumento, que continham versículos do Antigo Testamento sugerindo a pena de morte para "um homem que mantém relações sexuais com outro homem", acrescentou a polícia.

"Esta passagem da Bíblia é muitas vezes mal utilizada contra os homossexuais", afirmou a Federação de Gays e Lésbicas de Berlim em nota.

O monumento, dedicado aos "Triângulos Rosa" - o símbolo que os milhares de homossexuais deportados ou torturados pelos nazistas tiveram que usar nos campos de concentração - foi inaugurado em maio de 2008 e está localizado no coração de Berlim, perto do memorial do Holocausto.

É um cubo de concreto de cinco metros de altura com uma janela oblíqua, através de qual os transeuntes podem assistir a um vídeo que mostra um beijo entre dois homens.

Mais de 50 mil pessoas foram condenadas por sua orientação sexual durante a era nazista, como resultado de um artigo do Código Penal, que foi revogado apenas em 1969.

A homossexualidade foi totalmente descriminalizada na Alemanha em 1994. Na época nazista, de 5 mil a 15 mil homossexuais foram deportados para campos de concentração, onde não foram imediatamente assassinados. Muitos sofreram de angústia e maus tratos.

