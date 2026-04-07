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Habitação Moradia entra no centro do debate climático em encontro nacional realizado em Pernambuco ONG Habitat para a Humanidade Brasil promove evento no Recife e em Olinda de sexta-feira (10) a domingo (12)

Recife e Olinda receberão o Encontro Moradia e Justiça Climática nas Cidades, promovido pela ONG Habitat para a Humanidade Brasil, a partir desta sexta-feira (10).



Até domingo (12), a iniciativa busca contribuir para o debate público e ampliar a compreensão de organizações e da sociedade civil sobre o papel da moradia adequada na construção de resiliência climática em favelas e comunidades urbanas das cidades brasileiras.



O encontro será fechado, reunindo especialistas, representantes de organizações da sociedade civil, lideranças comunitárias e gestores públicos.

A proposta do evento é articular diferentes perspectivas para fortalecer a pauta da moradia dentro das políticas de adaptação climática, em um contexto de agravamento de eventos extremos e de aprofundamento das desigualdades urbanas.



Na sexta (10), a programação ocorre no Teatro Fernando Santa Cruz, no Centro Cultural Mercado Eufrásio Barbosa, em Olinda. O momento terá mesas que discutem a relação entre moradia e justiça climática, além da análise de políticas públicas para os temas.



O dia ainda incluirá uma intervenção artística da poeta Bell Puã e uma roda de conversa que conecta o tema ao cenário eleitoral de 2026, com participação de organizações como Coalizão Negra por Direitos, Geledés – Instituto da Mulher Negra e Fórum Nacional da Reforma Urbana.

A abertura da exposição “Ensaiando uma Ocupação: tempos de cultivar memórias, semear frestas e construir horizontes”, com curadoria de Tácio Russo, encerra a programação do dia.



Já no dia 11 de abril, as atividades se concentram em territórios periféricos da Região Metropolitana do Recife, com visitas guiadas às comunidades do Ibura e da Várzea, articuladas com as organizações locais Ibura Mais Cultura e Gris Espaço Solidário.



As ações contarão com rodas de debate sobre temas como recuperação depois de desastres, direito ao território e estratégias de adaptação.

“Diante da intensificação da crise climática e habitacional, o Encontro Moradia e Justiça Climática, no Recife e em Olinda, reúne especialistas e ativistas de todo o Brasil para transformar debate em ação”, afirma Raquel Ludermir, Gerente de Incidência Política da Habitat para a Humanidade Brasil.



O encerramento no dia 12 de abril será no Centro de Cultura Luiz Freire, em Olinda, com uma roda de conversa voltada ao papel da comunicação na construção da narrativa sobre moradia e justiça climática, seguida de almoço de encerramento entre os participantes.



“Ao articular diálogos, vivências nos territórios e expressões culturais, o encontro conecta diferentes realidades urbanas em torno de desafios e soluções concretas, que podem inspirar outras cidades brasileiras”, completa.

Confira a programação do Encontro Moradia e Justiça Climática nas Cidades:

Sexta-feira (10)

Centro Cultural Mercado Eufrásio Barbosa (Largo do Varadouro, S/N - Varadouro, Olinda)



14h às 15h30 - Momento 1

Por que falar de moradia e justiça climática? com Raquel Ludermir (Habitat para a Humanidade Brasil), Alex Rodrigo (Palmares Lab) e Maria Luiza Gonçalves (ClimaQueer) - Teatro Fernando Santa Cruz, Centro Cultural Mercado Eufrásio Barbosa

15h30 às 16h - Coffee break

16h às 18h - Momento 2

“O que dizem as políticas públicas do campo da moradia e da justiça climática?” Análise de políticas públicas estruturantes de moradia com Karla Moroso (CDES) e de capacidades institucionais de resposta aos eventos climáticos extremos com Dr. Adriano Ferreira (CEMADEN) - Teatro Fernando Santa Cruz, Centro Cultural Mercado Eufrásio Barbosa

18h às 18h30 - Coffee break

18h30 - Momento 3

Recital “Pindorama: um Brasil nosso" de Bell Puã - Teatro Fernando Santa Cruz, Centro Cultural Mercado Eufrásio Barbosa

19h às 20h30 - Roda de conversa

“2026: qual espaço do clima e da moradia no debate eleitoral?” com abertura e mediação de Mônica Oliveira (Coalizão Negra por Direitos) e participação de Socorro Leite (Habitat para a Humanidade Brasil), Mariana Belmont (Geledés - Instituto da Mulher Negra) e Orlando Jr. (Fórum Nacional da Reforma Urbana) - Teatro Fernando Santa Cruz, Centro Cultural Mercado Eufrásio Barbosa

20h30 às 21h30 - Momento 4

Abertura da exposição “Ensaiando uma Ocupação: tempos de cultivar memórias, semear frestas e construir horizontes” com curadoria do artista Tácio Russo - Galeria 1, Centro Cultural Mercado Eufrásio Barbosa



Sábado (11)

9h às 12h - Momento 5

Conversas no território - Visita guiada com o Coletivo Ibura Mais Cultura nas comunidades de Betel e Tancredo Neves, no bairro do Ibura, lanche coletivo e roda de debate “Depois do desastre: proteção, reparação e direito de ficar” com Lídia Lins (Ibura Mais Cultura), Luize Sampaio (Casa Fluminense) e Érika Pires Ramos (Rede Sulamericana de Migrações Ambientais)

Mediação de Leilane Reis (Greenpeace) - Associação de Moradores Vila Tancredo Neves (Rua Poeta Mauro Mota, 46 - Cohab/Ibura, Recife)

12h às 13h30 - Almoço

14h às 17h - Momento 6

Conversas no território - Visita guiada com o GRIS Espaço Solidário na comunidade da Vila Arraes, no bairro da Várzea, lanche coletivo e roda de debate “Nascer, crescer e permanecer: adaptação e direito ao território” com Joice Paixão (GRIS Espaço Solidário), Capitu Maciel (Instituto Alana), André Araripe (FASE)

Mediação de Cássia Caneco (Instituto Pólis) - GRIS Espaço Solidário (Rua Diogo Barbosa Machado, 15 - Várzea, Recife)



Domingo (12)

Centro de Cultura Luiz Freire (Rua 27 de Janeiro, 181 - Carmo, Olinda)

9h às 12h - Momento 7

Roda de conversa “Comunicar para além do desastre: direito à moradia e justiça climática” com Raíssa Ebrahim (Marco Zero Conteúdo), Bruno Araújo (Planeta A), Victor Moura (Redes do Beberibe) e Nicoly Ambrozio (Amazônia Real)

Mediação de Débora Britto (Habitat para a Humanidade)

12h - Almoço de Encerramento

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