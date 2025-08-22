Sex, 22 de Agosto

Ouça a Rádio 96.7FM Assine
Logo Folha de Pernambuco comemorativa de 25 anos
Leia o Jornalsexta22/08/2025
Edição Impressa
Logo Folha de Pernambuco
crime ambiental

Fernando de Noronha: morador é multado em R$ 30 mil por manter caranguejos-amarelos em cativeiro

A espécie, que está ameaçada de extinção, foi encontrada em uma caixa d'água vazia nos fundos de uma residência

Reportar Erro
Morador de Fernando de Noronha é multado em R$30 mil por manter caranguejos-amarelos em cativeiro.Morador de Fernando de Noronha é multado em R$30 mil por manter caranguejos-amarelos em cativeiro. - Foto: ICMBio Noronha/Divulgação

O Núcleo de Gestão Integrada (NGI) do Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio) em Fernando de Noronha, por meio da Área Temática de Proteção, aplicou uma multa de R$ 30 mil a um morador da Ilha por manter em cativeiro um animal cuja espécie está ameaçada de extinção.

O homem, que não teve a identidade revelada, criava caranguejos-amarelos. Equipe de fiscalização encontrou o abrigo clandestino em uma caixa d’água vazia nos fundos de uma residência.

Leia também

• PF mira quadrilha envolvida em grilagem de 900 hectares de terras da União na Amazônia

• Causa animal repudia protestos dos carroceiros no Recife: "Futuro não tem espaço para carroças"

• Escorpião: em agosto e setembro, período de reprodução do animal, cuidados devem ser redobrados

No local, havia um animal vivo e quatro puãs (patas com pinças), o que indica que ao menos outros dois da espécie haviam sido mantidos em cativeiro. 

O caranguejo vivo foi apreendido e posteriormente solto em seu habitat natural.

Quatro puãs (patas com pinças) de caranguejos-amarelos foram encontradas em residência de Noronha, e o animal encontrado vivo foi devolvido à naturezaQuatro puãs (patas com pinças) de caranguejos-amarelos foram encontradas em residência de Noronha, e o animal encontrado vivo foi devolvido à natureza | Foto:  ICMBio Noronha/Divulgação

Espécie ameaçada de extinção
Os caranguejos-amarelos, de nome científico Jonhgarthia lagostoma, são uma espécie insular do Atlântico Sul caracterizada por sua reprodução acontecer no isolamento de uma ilha ou habitat natural, e desenvolver características únicas. 

Neste caso, sua insularidade ocorre em apenas quatro locais: Fernando de Noronha, Atol das Rocas, Trindade e Ilha de Ascensão.

A Lei de Crimes Ambientais (Lei 9.605/1998) proíbe a captura e manutenção desse animal em cativeiro. A espécie consta na Lista Nacional da Fauna Ameaçada de Extinção, na categoria “Em Perigo”.

O crime se enquadra no Art. 24 do Decreto Federal 6.514/2008, que prevê multa de R$ 5 mil por animal, quando se tratar de espécie ameaçada de extinção. Por ter ocorrido dentro de uma Unidade de Conservação (a área de Proteção Ambiental de Fernando de Noronha), o mesmo decreto prevê que a multa deve ser aplicada em dobro, resultando em R$ 10 mil por animal, totalizando R$ 30 mil. 
 

Reportar Erro

Veja também

Newsletter