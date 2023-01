A- A+

Paulista Morador de Paulista encontra sexto ninho de tartaruga com 120 ovos em praia da cidade Segundo especialistas do SEMA, o novo ninho pertence a uma tartaruga-pente

Um morador da cidade de Paulista encontrou, na madrugada desta terça-feira (31), uma tartaruga-de-pente fazendo o sexto ninho que se tem registro no litoral da cidade.

Localizado na praia de Enseadinha, perto da ponte do Janga, o ninho contém cerca de 120 ovos e, logo nas primeiras horas que foi identificado, teve que ser deslocado por especialistas da Secretaria do Meio Ambiente de Paulista, o SEMA, por estar em zona de perigo para as tartaruguinhas.

Segundo as analistas ambientais da SEMA e pesquisadoras responsáveis pelo Projeto de Monitoramento e Conservação das Tartarugas Marinhas em Paulista, Bruna Maldonado, Jocelane Cavalcante e Geanne Santos, esse tipo de procedimento de deslocamento dos ovos só é realizado em último caso, quando o ninho, realmente, está em risco por causa da influência da maré, como era o caso do ninho reportado.

Jaime da Costa foi o morador que encontrou o ninho. Voluntário do Projeto de Monitoramento e Conservação das Tartarugas Marinhas da cidade, ele fez todo o registro desde a chegada da tartaruga do mar até a desova na praia.

“A tartaruga chegou por volta da meia-noite e meia e foi em direção ao local na areia da praia para cavar o ninho e desovar. Após acompanhar e registrar o acontecimento liguei para a equipe de servidores e pesquisadores da Secretaria Executiva de Meio Ambiente da Prefeitura do Paulista (SEMA) para adotar as medidas de praxe", afirmou o voluntário.

A tartaruga-de-pente em conjunto com a tartaruga verde são espécies comuns de desovarem no litoral pernambucano. O período de desova delas normalmente é de setembro a março de cada ano.

No entanto, em Paulista, o período que se tem notado pelos ambientalistas começa em dezembro e se estende até maio.

O que fazer quando encontrar um ninho ou tartaruga desovando na areia?

No total, já são 6 ninhos identificados em Paulista, sinalizados e com o isolamento dos locais com placas e cercas de advertência, que são monitorados constantemente.

Caso seja encontrado um ninho sem nenhuma dessas medidas, deve se manter uma distância de, no mínimo, 30 metros e não tocar em hipótese nenhuma os ovos.

Trechos da praia de Enseadinha com identificação de ninho de tartaruga - Cortesia

Já para o caso de encontrar uma tartaruga indo fazer a desova ou de filhotes saindo dos ovos em direção ao mar no período da noite, não aponte nenhum tipo de luz branca nos olhos do animal. O contato com a SEMA deve ser feito imediatamente em ambos os casos.

Como entrar em contato com a SEMA de Paulista?

A Secretaria do Meio Ambiente de Paulista pode ser contatada através do número/WhatsApp: (81) 99836-9947, ou por meio dos canais oficiais da Prefeitura do Paulista, como o portal da prefeitura ou Instagram. O público também pode ligar para o fone 153, da Guarda Municipal.

Veja também

Minas Gerais Acidente de ônibus: motorista nega estar em alta velocidade e alega que foi fechado por carreta